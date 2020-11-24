Правильное питание зимой: что изменить в привычном рационе в холодное время года

Правильное питание зимой: что изменить в привычном рационе в холодное время года

Ваш организм уже приспосабливается к зиме. Читайте в нашем материале, как правильно питаться, чтобы оставаться активными и здоровыми, – советы диетолога Светланы Фус.

Питание осенью имеет свои особенности. Именно в этот период мы перестраиваем свой рацион на⁣⁣ зимний лад. Чтобы подготовить свой организм к более холодному времени года, необходимо⁣⁣ позаботиться о многом – об иммунитете, о защите кожи от холода, о нормальной работе⁣⁣ пищеварительной системы, о том, чтобы не набрать за зиму лишние килограммы.⁣⁣

Наше питание на протяжении года должно быть разнообразным и включать овощи, фрукты, каши,⁣⁣ хлеб, бобовые, мясо с рыбой и яйцами, молочные продукты, растительные масла, орехи, и конечно⁣⁣ же воду. Все эти продукты доступны нам круглый год.⁣⁣ Поэтому сделать наше питание полезным не будет проблемой, если заранее продумать и внести⁣⁣ некоторые изменения в осеннее меню.⁣⁣

Правильное питание зимой: что изменить в привычном рационе в холодное время года / pixabay.com

Режим. Очень важно, особенно в холодное время года, не допускать острого чувства голода. Ведь⁣⁣ когда мы голодны, мы ощущаем слабость, сонливость, начинаем мерзнуть. А съеденная вовремя еда⁣⁣ дает прилив энергии, повышает работоспособность.⁣⁣

Для этого в рационе должно быть достаточное количество белка, сложных углеводов и жиров.⁣⁣ Если в рационе белка мало, иммунитет слабеет, изменяется гормональный фон, кожа теряет тонус,⁣⁣ истощаются мышцы. Я советую обязательно включать в осеннее питание легкоусвояемый белок.⁣⁣ Например, куриное мясо, из которого можно приготовить большое количество разнообразных блюд.

Правильное питание зимой: что изменить в привычном рационе в холодное время года / pixabay.com

Его лучше тушить, запекать и варить, тогда оно хорошо насыщает и не перегружает желудок. ⁣⁣А полноценный состав белка обеспечит нашу иммунную систему необходимыми для нее⁣⁣ аминокислотами.⁣⁣

Жиры нужны для синтеза гормонов, сохранения влаги в суставах и коже. Они являются источником⁣⁣ очень важных для организма жирорастворимых витаминов. Например, витамин А необходим для⁣⁣ поддержания защитных функций легких, слизистых оболочек и кожи от инфекций. Желательно,⁣⁣ чтобы в питании были не только жиры растительного, но и животного происхождения – сливочное⁣⁣ масло, сыры, сметана, яйца и даже немного сала. Если их не использовать больше нормы, учитывать⁣⁣ в общем количестве жира в рационе, – они дадут нам сытость и будут согревать.

Правильное питание зимой: что изменить в привычном рационе в холодное время года / pixabay.com

Сложные углеводы – не только обеспечат энергией, но и будут поддерживать длительное время чувство сытости, улучшать работу кишечника и обмен веществ. Найти их можно в злаках, бобовых, овощах и фруктах. Все эти продукты содержат клетчатку, которая необходима для нормальной жизнедеятельности нашей кишечной микрофлоры – важного участника имунной защиты организма.

Витамин С. В холодное время года он будет поддерживать иммунитет, укреплять сосуды, защищать кожу. Для того, чтобы не уменьшать его поступление в организм осенью, а потом и зимой, – необходимо включить в рацион цитрусовые, киви, замороженные ягоды, квашенные овощи.

Правильное питание зимой: что изменить в привычном рационе в холодное время года / pixabay.com

Температура еды. Важно, чтобы с наступлением холодов "обогрев" шел также изнутри. Теплая еда и насыщает лучше, и согревает. Воду тоже пейте теплой.

Питайтесь разнообразно и полноценно, планируйте свои завтраки, обеды и ужины, не пропускайте их. Помните, что питанием мы должны покрывать нашу суточную потребность в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах. Только так ваш организм с наступлением холодов сможет получить максимальное количество необходимых веществ, чтобы бороться с вирусными заболеваниями, депрессией, поддерживать защитные функции кожи и слизистой.