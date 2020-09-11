9 заболеваний, которые провоцирует сахар: рассказывает доктор Комаровский

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие болезни вызывает чрезмерное употребление сахара.

Сладкое может выступать для человека источником вдохновения, эндорфинов, приятных эмоций и топливом для работы мозга.

Все эти преимущества сахара никто не ставит под сомнение, но, к сожалению, они сходят на нет, если глюкозы в кровь поступает слишком много. Все мы знаем, что для нейтрализации глюкозы нужен инсулин, а если с этим процессом возникают проблемы, то человек заболевает сахарным диабетом.

Но не только он угрожает сладкоежкам, предупреждает Комаровский.

Среди опасностей доктор назвал такие:

кариес;

ожирение;

сахарный диабет;

артрит;

акне;

заболевания сердца;

депрессия;

грибковые болезни,

рак.

Следить за уровнем сахара в крови нужно всем, а не только тем, кто переживает о сахарном диабете, напомнил доктор Комаровский.

Напомним,