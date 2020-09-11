9 заболеваний, которые провоцирует сахар: рассказывает доктор Комаровский

11 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
9 заболеваний, которые провоцирует сахар: рассказывает доктор Комаровский
9 заболеваний, которые провоцирует сахар: рассказывает доктор Комаровский
pixabay.com

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие болезни вызывает чрезмерное употребление сахара.

Сладкое может выступать для человека источником вдохновения, эндорфинов, приятных эмоций и топливом для работы мозга.

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Все эти преимущества сахара никто не ставит под сомнение, но, к сожалению, они сходят на нет, если глюкозы в кровь поступает слишком много. Все мы знаем, что для нейтрализации глюкозы нужен инсулин, а если с этим процессом возникают проблемы, то человек заболевает сахарным диабетом.

Но не только он угрожает сладкоежкам, предупреждает Комаровский. 

Среди опасностей доктор назвал такие:

  • кариес;
  • ожирение;
  • сахарный диабет;
  • артрит;
  • акне;
  • заболевания сердца;
  • депрессия;
  • грибковые болезни,
  • рак.

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Следить за уровнем сахара в крови нужно всем, а не только тем, кто переживает о сахарном диабете, напомнил доктор Комаровский.

Напомним,

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