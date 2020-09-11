9 заболеваний, которые провоцирует сахар: рассказывает доктор Комаровский
11 сентября 2020 23:00
Алла Лысак
9 заболеваний, которые провоцирует сахар: рассказывает доктор Комаровский
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Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие болезни вызывает чрезмерное употребление сахара.
Сладкое может выступать для человека источником вдохновения, эндорфинов, приятных эмоций и топливом для работы мозга.
Все эти преимущества сахара никто не ставит под сомнение, но, к сожалению, они сходят на нет, если глюкозы в кровь поступает слишком много. Все мы знаем, что для нейтрализации глюкозы нужен инсулин, а если с этим процессом возникают проблемы, то человек заболевает сахарным диабетом.
Но не только он угрожает сладкоежкам, предупреждает Комаровский.
Среди опасностей доктор назвал такие:
- кариес;
- ожирение;
- сахарный диабет;
- артрит;
- акне;
- заболевания сердца;
- депрессия;
- грибковые болезни,
- рак.
Следить за уровнем сахара в крови нужно всем, а не только тем, кто переживает о сахарном диабете, напомнил доктор Комаровский.
Напомним,