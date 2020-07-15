Чем заменить сахар: ТОП-3 альтернативы
Отказ от сахара - верный путь к более здоровому и полноценному образу жизни.
Стевия
Стевия - натуральный сахарозаменитель, который получают из листья этого средства. Плюсов у нее аж несколько. Во-первых, она относится к группе продуктов с нулевой калорийностью, поэтому можно не переживать за вашу фигуру. Также стевия не повышает уровень сахара в крови и не имеет каких-либо побочных эффектов. Лучше всего добавлять вещество в чай либо кофе, а также готовить вместе с ним выпечку.
Кокосовый сахар
Сироп агавы
Сироп агавы часто выбирают в качестве замены обычному сахару. Однако, тот имеет весьма неприятную особенность - свою калорийность. Вместе с тем, сироп агавы куда более полезен, чем сахар.Так как он содержит небольшое количество витаминов и минералов.
Напомним,
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