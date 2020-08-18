Предиабет: как понять, что вам угрожает сахарный диабет?
Какие существуют признаки повышенного сахара в крови, предшественника сахарного диабета?
Важные признаки
Если вы подозреваете у себя предиабет, то должны внимательно следить за самочувствием. В этой фазе заболевания нарушение углеводного обмена уже произошло, из-за чего в организме растет концентрация глюкозы.
Ярче всего состояние проявляется на коже, в области локтей, коленей, подмышек образовываются потемнения, на плечах и спине появляются фибромы.
Некоторые пациенты жалуются на плохой сон из-за того, что кортизол (гормон стресса) синтезируется более активно, у других возникают проблемы со зрением, общим симптомом является повышенная утомляемость.
Напомним,