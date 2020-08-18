Предиабет: как понять, что вам угрожает сахарный диабет?

18 августа 2020 09:30 Алла Лысак
Предиабет: как понять, что вам угрожает сахарный диабет?
Предиабет: как понять, что вам угрожает сахарный диабет?
pixabay.com

Какие существуют признаки повышенного сахара в крови, предшественника сахарного диабета?

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Предиабет — это состояние, когда у человека в крови повышенный уровень глюкозы, но сахар недостаточно высок, чтобы поставить диагноз диабет. Предиабет со временем переходит в диабет, если человек не меняет свои привычки. 

Важные признаки  

Если вы подозреваете у себя предиабет, то должны внимательно следить за самочувствием. В этой фазе заболевания нарушение углеводного обмена уже произошло, из-за чего в организме растет концентрация глюкозы.

Ярче всего состояние проявляется на коже, в области локтей, коленей, подмышек образовываются потемнения, на плечах и спине появляются фибромы. 

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Кроме того, предиабет характеризуется увеличением жировых отложений на животе при отсутствии изменений в питании (это говорит о развитии резистентности к инсулину).

Некоторые пациенты жалуются на плохой сон из-за того, что кортизол (гормон стресса) синтезируется более активно, у других возникают проблемы со зрением, общим симптомом является повышенная утомляемость. 

Напомним,

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