Как есть сладкое и не поправляться?

Хотите тоже обзавестись этой суперспособностью?

Сегодня мы вам расскажем, как и что есть из вашего любимого сладкого , чтобы это не отобразилось на вашей фигуре.

Конфеты и печенье sugar free

Однако прежде всего прочтите состав лакомств, где написано "без сахара". Зачастую там скрыта фруктоза. Совсем недавно этот подсластитель считался прекрасной альтернативой сахару, но его регулярное употребление может не только “помочь“ набрать лишние килограммы, но также вызвать проблемы с печенью и сердечно-сосудистой системой. Лучше всего брать продукты с содержанием стевии. Этот натуральный подсластитель не влияет на количество глюкозы в крови, а при использовании в умеренных количествах, не имеет никаких побочных эффектов для вашей фигуры.

Десерты с медом

Но есть одно "но": мед лучше не использовать в выпечке. При нагревании до 42°С, он теряет все целебные свойства, а при температуре выше 60°С, даже становится опасным для здоровья. Лучше добавляйте мед как подсластитель в коктейли, йогурты и десерты, которые не нужно запекать.

Овощи перед сладким

Прежде чем съесть несколько граммов сладостей, съешьте салат. Свежая зелень и овощи богаты клетчаткой и полезными ферментами, которые помогают лучше переваривать сладкое.

Напомним,