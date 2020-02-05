Как есть сладкое и не поправляться?
Хотите тоже обзавестись этой суперспособностью?
Конфеты и печенье sugar free
Однако прежде всего прочтите состав лакомств, где написано "без сахара". Зачастую там скрыта фруктоза. Совсем недавно этот подсластитель считался прекрасной альтернативой сахару, но его регулярное употребление может не только “помочь“ набрать лишние килограммы, но также вызвать проблемы с печенью и сердечно-сосудистой системой. Лучше всего брать продукты с содержанием стевии. Этот натуральный подсластитель не влияет на количество глюкозы в крови, а при использовании в умеренных количествах, не имеет никаких побочных эффектов для вашей фигуры.
Десерты с медом
Овощи перед сладким
Прежде чем съесть несколько граммов сладостей, съешьте салат. Свежая зелень и овощи богаты клетчаткой и полезными ферментами, которые помогают лучше переваривать сладкое.
Напомним,