Как избавиться от сладкой зависимости?

Любовь к сладкому знакома многим.

Сегодня мы расскажем, как излечиться от сахарной зависимости и начать жить по-новому.

Сложные углеводы в рационе

Углеводы, как и сладкое, расщепляются на простые сахара. Но делают они это намного медленнее, а следовательно, оставляют вас сытыми дольше. В то время, как простые углеводы расщепляются быстро, тем самым заставляя твой организм искать новые источники энергии в еде.

Отказывайтесь постепенно

Знайте: если вы резко решили отказаться от углеводов, то скорее всего у вас ничего не получится. Намного эффективнее будет сокращение порций сахара постепенно. Начните с малого - откажитесь от сахара в чае.

Будьте сытыми

Чем больше вы ощущаете свой голод, тем меньше ваша возможность его контролировать. Не забывайте про здоровые перекусы, чтобы не срываться на конфеты.

Напомним,