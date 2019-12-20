Как избавиться от сладкой зависимости?
Любовь к сладкому знакома многим.
Сложные углеводы в рационе
Углеводы, как и сладкое, расщепляются на простые сахара. Но делают они это намного медленнее, а следовательно, оставляют вас сытыми дольше. В то время, как простые углеводы расщепляются быстро, тем самым заставляя твой организм искать новые источники энергии в еде.
Отказывайтесь постепенно
Будьте сытыми
Чем больше вы ощущаете свой голод, тем меньше ваша возможность его контролировать. Не забывайте про здоровые перекусы, чтобы не срываться на конфеты.
Напомним,