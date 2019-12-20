Как избавиться от сладкой зависимости?

20 декабря 2019 15:30 Антонина Старовойт
Как избавиться от сладкой зависимости?
Как избавиться от сладкой зависимости?
pixabay.com

Любовь к сладкому знакома многим.

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Сегодня мы расскажем, как излечиться от сахарной зависимости и начать жить по-новому. 

Сложные углеводы в рационе 

Углеводы, как и сладкое, расщепляются на простые сахара. Но делают они это намного медленнее, а следовательно, оставляют вас сытыми дольше. В то время, как простые углеводы расщепляются быстро, тем самым заставляя твой организм искать новые источники энергии в еде.

Отказывайтесь постепенно 

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Знайте: если вы резко решили отказаться от углеводов, то скорее всего у вас ничего не получится. Намного эффективнее будет сокращение порций сахара постепенно. Начните с малого - откажитесь от сахара в чае.  

Будьте сытыми

Чем больше вы ощущаете свой голод, тем меньше ваша возможность его контролировать. Не забывайте про здоровые перекусы, чтобы не срываться на конфеты. 

Напомним, 

 

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