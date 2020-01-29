Хорошее самочувствие: ТОП-3 продукта, которые помогут очистить ваш желудок
Замечаете тяжесть в желудке? Самое время дать организму отдохнуть!
Бананы
Бананы весьма спорный фрукт. К примеру, на голодный желудок есть его полностью противопоказано. Иначе это чревато расстройствами ЖКТ. Однако, в банане содержится большое количество полезной при запоре клетчатки. Если ты почувствуешь, что организму нужна помощь - возьми бананчик.
Молотый кофе натощак
Авокадо
Диетологи давно доказали пользу авокадо. Они советуют отдать предпочтение тосту с авокадо по утрам, чтобы получить необходимую норму калия и не волноваться за полноценную работу ЖКТ.
Напомним,