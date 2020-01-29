Хорошее самочувствие: ТОП-3 продукта, которые помогут очистить ваш желудок

29 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
Хорошее самочувствие: ТОП-3 продукта, которые помогут очистить ваш желудок
ТОП-3 продукта, которые помогут очистить ваш желудок
pixabay.com

Замечаете тяжесть в желудке? Самое время дать организму отдохнуть!

Читайте такжеКак увеличить длительность секса: ТОП-3 совета
Сегодня мы расскажем о трех наиболее эффективных продуктах для очищения вашего желудка. Берите на заметку! 

Бананы

Бананы весьма спорный фрукт. К примеру, на голодный желудок есть его полностью противопоказано. Иначе это чревато расстройствами ЖКТ. Однако, в банане содержится большое количество полезной при запоре клетчатки. Если ты почувствуешь, что организму нужна помощь - возьми бананчик. 

Молотый кофе натощак 

Читайте такжеУлучшаем ваш секс за три шага: проверенные советы
Хорошо прочищает желудок крепкий черный кофе. Секрет в том, что кофеин способен запустить наш желудок куда быстрее, чем что-либо из продуктов питания. 

Авокадо 

Диетологи давно доказали пользу авокадо. Они советуют отдать предпочтение тосту с авокадо по утрам, чтобы получить необходимую норму калия и не волноваться за полноценную работу ЖКТ. 

Напомним, 

 

 

Облако тегов

здоровье советы продукты полезное питание

Материалы по теме

ТОП-3 мифа о сексе во время беременности
Психология

ТОП-3 мифа о сексе во время беременности
ТОП-3 напитка для здорового сердца
ЗОЖ

ТОП-3 напитка для здорового сердца
ТОП-3 модные юбки в 2020 году
Lifestyle

ТОП-3 модные юбки в 2020 году
Шок! Жена Владимира Остапчука назвала истинную причину развода с ведущим
Новости

Шок! Жена Владимира Остапчука назвала истинную причину развода с ведущим

Популярное на сайте

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мнения разделились: Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото

Мнения разделились: Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Готовим вместе: галушки (эфир от 26.01.2020)

Готовим вместе: галушки (эфир от 26.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK