Хорошее самочувствие: ТОП-3 продукта, которые помогут очистить ваш желудок

Замечаете тяжесть в желудке? Самое время дать организму отдохнуть!

Сегодня мы расскажем о трех наиболее эффективных продуктах для очищения вашего желудка. Берите на заметку!

Бананы

Бананы весьма спорный фрукт. К примеру, на голодный желудок есть его полностью противопоказано. Иначе это чревато расстройствами ЖКТ. Однако, в банане содержится большое количество полезной при запоре клетчатки. Если ты почувствуешь, что организму нужна помощь - возьми бананчик.

Молотый кофе натощак

Хорошо прочищает желудок крепкий черный кофе. Секрет в том, что кофеин способен запустить наш желудок куда быстрее, чем что-либо из продуктов питания.

Авокадо

Диетологи давно доказали пользу авокадо. Они советуют отдать предпочтение тосту с авокадо по утрам, чтобы получить необходимую норму калия и не волноваться за полноценную работу ЖКТ.

Напомним,