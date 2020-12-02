Полезный и питательный завтрак зимой: важные советы врача-диетолога

2 декабря 2020 14:40 Юлия Крутиева
Полезный и питательный завтрак зимой: важные советы врача-диетолога
Полезный и питательный завтрак зимой: важные советы врача-диетолога
pixabay.com

Отсутствие завтрака провоцирует ожирение, а ежедневная производительность зависит именно от качества первого приема пищи. Поэтому чтобы организм чувствовал себя бодро зимой – первый прием пищи должен быть особенным.

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Завтрак – самый важный прием пищи! И чем он насыщеннее, тем меньше хочется есть в течение дня. У каждого народа свои вкусы и предпочтения утренних блюд. Например, англичане готовят на завтрак бекон, колбаски, яичницу и крепкий свежезаваренный чай. Утро американцев обычно начинается с апельсинового сока, хлопьев или бутербродов. А вот традиционный французский завтрак – это круассаны и чашка кофе с молоком. Но что бы ни лежало на вашей тарелке, диетологи советуют уделять особое внимание зимним завтракам.

Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, чем лучше завтракать в холодное время.

Завтрак должен быть белковым и вмещать «полезный» холестерин, например, это могут быть яйца, – отметила диетолог и генетик Людмила Гончарова в эфире канала «Украина».

«Полезный» холестерин помогает вырабатывать гормоны, синтезирует витамин D, участвует в обмене веществ, а еще выводит из организма токсины. Добавляет энергии и теплый суп.

Он может быть мясной или рыбный. Я советую заправлять его зеленью по готовности, так же солить. Таким образом организм получит минералы и витамины из зелени. Не менее полезным будет овощной суп с грибами! – советует врач.

Очень важно, чтобы зимний завтрак был теплым. Ведь температура воздуха на улице снижается, ночь увеличивается, и организму для хорошего пробуждения как никогда нужно больше тепла.

Напомним,

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