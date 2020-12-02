Полезный и питательный завтрак зимой: важные советы врача-диетолога
Отсутствие завтрака провоцирует ожирение, а ежедневная производительность зависит именно от качества первого приема пищи. Поэтому чтобы организм чувствовал себя бодро зимой – первый прием пищи должен быть особенным.
Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, чем лучше завтракать в холодное время.
Завтрак должен быть белковым и вмещать «полезный» холестерин, например, это могут быть яйца, – отметила диетолог и генетик Людмила Гончарова в эфире канала «Украина».
«Полезный» холестерин помогает вырабатывать гормоны, синтезирует витамин D, участвует в обмене веществ, а еще выводит из организма токсины. Добавляет энергии и теплый суп.
Он может быть мясной или рыбный. Я советую заправлять его зеленью по готовности, так же солить. Таким образом организм получит минералы и витамины из зелени. Не менее полезным будет овощной суп с грибами! – советует врач.
Очень важно, чтобы зимний завтрак был теплым. Ведь температура воздуха на улице снижается, ночь увеличивается, и организму для хорошего пробуждения как никогда нужно больше тепла.
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