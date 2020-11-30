ТОП-5 симптомов, которые доказывают, что у вас не коронавирус
Симптомы коронавируса до сих пор имеют довольно расплывчатые очертания, да и сама болезнь проявляется индивидуально.
Вирусы всегда провоцируют полиорганные поражения, это отличает их от инфекции. Действительно, коронавирус влияет и на легкие, и на сердце, и на сосуды, и на зрение и, например, мозг. Потому что вирус может прикрепляться ко всем клеткам, у которых есть особенные рецепторы, необходимые для внедрения.
Но подобные рецепторы есть не у всех клеток органов, SARS-CoV-2 никак не влияет на работу:
- спинного мозга,
- органов слуха,
- селезенки,
- суставов,
- мочевого пузыря.
Что касается насморка, то здесь все не так однозначно.
Насморк может быть, фиксируется он редко и при коронавирусе точно не будет единственным симптомом.
Напомним,