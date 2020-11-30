ТОП-5 симптомов, которые доказывают, что у вас не коронавирус

30 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
ТОП-5 симптомов, которые доказывают, что у вас не коронавирус
ТОП-5 симптомов, которые доказывают, что у вас не коронавирус
pixabay.com

Симптомы коронавируса до сих пор имеют довольно расплывчатые очертания, да и сама болезнь проявляется индивидуально.

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Поэтому многие люди увлеклись диагностикой, а некоторые даже приписали COVID-19 симптомы, к которым он отношения не имеет. Врач Сергей Грошев решил напомнить, по каким признаком можно диагностировать у себя вирус, вызвавший пандемию. 

Вирусы всегда провоцируют полиорганные поражения, это отличает их от инфекции. Действительно, коронавирус влияет и на легкие, и на сердце, и на сосуды, и на зрение и, например, мозг. Потому что вирус может прикрепляться ко всем клеткам, у которых есть особенные рецепторы, необходимые для внедрения.

Но подобные рецепторы есть не у всех клеток органов, SARS-CoV-2 никак не влияет на работу:

  • спинного мозга,
  • органов слуха,
  • селезенки,
  • суставов,
  • мочевого пузыря.

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Это означает, что любая симптоматика, связанная с этими органами, например, ухудшение слуха или частое мочеиспускание, говорит о местной патологии.

Что касается насморка, то здесь все не так однозначно.

Насморк может быть, фиксируется он редко и при коронавирусе точно не будет единственным симптомом.

Напомним,

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