ТОП-5 симптомов, которые доказывают, что у вас не коронавирус

ТОП-5 симптомов, которые доказывают, что у вас не коронавирус

Симптомы коронавируса до сих пор имеют довольно расплывчатые очертания, да и сама болезнь проявляется индивидуально.

Поэтому многие люди увлеклись диагностикой, а некоторые даже приписали COVID-19 симптомы, к которым он отношения не имеет. Врач Сергей Грошев решил напомнить, по каким признаком можно диагностировать у себя вирус, вызвавший пандемию.

Вирусы всегда провоцируют полиорганные поражения, это отличает их от инфекции. Действительно, коронавирус влияет и на легкие, и на сердце, и на сосуды, и на зрение и, например, мозг. Потому что вирус может прикрепляться ко всем клеткам, у которых есть особенные рецепторы, необходимые для внедрения.

Но подобные рецепторы есть не у всех клеток органов, SARS-CoV-2 никак не влияет на работу:

спинного мозга,

органов слуха,

селезенки,

суставов,

мочевого пузыря.

Это означает, что любая симптоматика, связанная с этими органами, например, ухудшение слуха или частое мочеиспускание, говорит о местной патологии.

Что касается насморка, то здесь все не так однозначно.

Насморк может быть, фиксируется он редко и при коронавирусе точно не будет единственным симптомом.

Напомним,