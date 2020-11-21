Наталка Денисенко с мужем и мамой заразились коронавирусом: Состояние очень тяжелое

21 ноября 2020 15:50 Катерина Даниленко
Наталка Денисенко с мужем и мамой заразились коронавирусом: Состояние очень тяжелое
Актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик
социальная сеть Instagram

Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко уже вторую неделю сражается с COVID-19.

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Актриса вместе с супругом и сыном были в гостях у родственников в Чернигове, где, предположительно, и заразились коронавирусом. О состоянии здоровья и тяжелых симптомах знаменитость рассказала в своем микроблоге.

Если сначала симптомы были легкими, то спустя некоторое время у Наталки, ее мужа и мамы диагностировали двустороннюю пневмонию. Сейчас семья тяжело переносит болезнь.

Наши коллеги пишут о легком течении болезни, выздоровлении, но, к сожалению, это не наша история. Сказать, что мы в адском состоянии, это ничего не сказать... На 4-й день у нас у всех (у меня, Андрея, моей мамы) диагностировали двухстороннюю пневмонию. Хоть мы и сразу начали лечение, этот вирус все же нас не пощадил. Бывают дни, когда сложно даже просто ходить. Просто не могу передать это чувство бессилия,
‒ поделилась артистка.

Наталка Денисенко с мужем и сыном / социальная сеть Instagram

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Единственный член семьи, который чувствует себя хорошо ‒ это сын Наталки. Младший Андрюша Фединчик находится также на самоизоляции дома, но его ничего не беспокоит. А вот маме актрисы сложнее всего.

Единственный «живой» из нас, это наш маленький Андрюша, все это время он, как маленькая обезьянка, взаперти, бегает и прыгает по квартире, у него никаких симптомов и осложнений уже 10 дней. Сложнее всего все проходит у моей мамы (ей 62 года), но надеемся на улучшение,
‒ добавила Денисенко.

Желаем Наталке и ее семье скорейшего выздоровл

Напомним,

Наталка Денисенко с мужем и сыном / социальная сеть Instagram

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