Наталка Денисенко с мужем и мамой заразились коронавирусом: Состояние очень тяжелое
Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко уже вторую неделю сражается с COVID-19.
Если сначала симптомы были легкими, то спустя некоторое время у Наталки, ее мужа и мамы диагностировали двустороннюю пневмонию. Сейчас семья тяжело переносит болезнь.
Наши коллеги пишут о легком течении болезни, выздоровлении, но, к сожалению, это не наша история. Сказать, что мы в адском состоянии, это ничего не сказать... На 4-й день у нас у всех (у меня, Андрея, моей мамы) диагностировали двухстороннюю пневмонию. Хоть мы и сразу начали лечение, этот вирус все же нас не пощадил. Бывают дни, когда сложно даже просто ходить. Просто не могу передать это чувство бессилия,‒ поделилась артистка.
Единственный «живой» из нас, это наш маленький Андрюша, все это время он, как маленькая обезьянка, взаперти, бегает и прыгает по квартире, у него никаких симптомов и осложнений уже 10 дней. Сложнее всего все проходит у моей мамы (ей 62 года), но надеемся на улучшение,‒ добавила Денисенко.
Желаем Наталке и ее семье скорейшего выздоровл
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