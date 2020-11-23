В каких местах легче всего подхватить коронавирус?

23 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
В каких местах легче всего подхватить коронавирус?
В каких местах легче всего подхватить коронавирус в наши дни?
pixabay.com

Ученые из Великобритании решили выяснить, в каких точках жители страны чаще всего инфицировались вирусом COVID-19.

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Результаты их удивили: оказалось, что едва ли не каждый пятый британец мог подхватить коронавирус в супермаркетах или продуктовых магазинах, еще столько же – на рабочем месте в офисе. 

Исследование провела Правительственная служба медицины Великобритании Public Health England (PHE).

В рамках исследования эксперты проанализировали несколько сотен цепочек заражения, в ходе которых инфицированными оказались 130 тысяч человек – и всего за неделю (с 9 по 15 ноября).

Установлено, что 26,7% человек, заразившихся ковидом, находились в месте, в котором находился еще один человек с уже подтвержденным диагнозом. В 18,5% случаев это был супермаркет, в 18,3% офис на работе, в 12,7% старшие классы школы, в 10,1% младшие классы школы и в 3,5% больницы.

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Отметим, что недавно в ВОЗ заявили, что школы закрывать не нужно, поскольку они не оказывают существенного влияния на пандемию, но исследования британцев это мнение все-таки опровергают.

Напомним,

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