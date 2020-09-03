В Британии школьникам запретили шутить про коронавирус: могут даже отчислить

В Британии школьникам запретили шутить про коронавирус: могут даже отчислить

В учебном заведении Лондона школьникам запретили шутить по теме коронавируса.

По информации Daily Mail, с нового учебного года школьники гастингской школы столкнулись с новыми правилами поведения в заведении.

Оказалось, что им запретили шутить на тему коронавируса, а также притворяться больными и пугать кого-то фальшивым кашлем.

Если окажется, что ребенок злонамеренно выдавал себя за больного или пренебрежительно высказывался о профилактических мерах против коронавируса, то его накажут. Некоторым может даже грозить отчисление, отметили журналисты.

Администрация школы планирует воспитать в учениках ответственное отношение к вирусу, а также понимание, насколько болезнь может быть опасной.

Напомним,