В Британии школьникам запретили шутить про коронавирус: могут даже отчислить
3 сентября 2020 10:30
Алла Лысак
В Британии школьникам запретили шутить про коронавирус: могут даже отчислить
pixabay.com
В учебном заведении Лондона школьникам запретили шутить по теме коронавируса.
По информации Daily Mail, с нового учебного года школьники гастингской школы столкнулись с новыми правилами поведения в заведении.
Оказалось, что им запретили шутить на тему коронавируса, а также притворяться больными и пугать кого-то фальшивым кашлем.
Если окажется, что ребенок злонамеренно выдавал себя за больного или пренебрежительно высказывался о профилактических мерах против коронавируса, то его накажут. Некоторым может даже грозить отчисление, отметили журналисты.
Администрация школы планирует воспитать в учениках ответственное отношение к вирусу, а также понимание, насколько болезнь может быть опасной.
Напомним,