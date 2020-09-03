В Британии школьникам запретили шутить про коронавирус: могут даже отчислить

3 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
В Британии школьникам запретили шутить про коронавирус: могут даже отчислить
В Британии школьникам запретили шутить про коронавирус: могут даже отчислить
pixabay.com

В учебном заведении Лондона школьникам запретили шутить по теме коронавируса.

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По информации Daily Mail, с нового учебного года школьники гастингской школы столкнулись с новыми правилами поведения в заведении.

Оказалось, что им запретили шутить на тему коронавируса, а также притворяться больными и пугать кого-то фальшивым кашлем.

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Если окажется, что ребенок злонамеренно выдавал себя за больного или пренебрежительно высказывался о профилактических мерах против коронавируса, то его накажут. Некоторым может даже грозить отчисление, отметили журналисты. 

Администрация школы планирует воспитать в учениках ответственное отношение к вирусу, а также понимание, насколько болезнь может быть опасной.

Напомним,

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