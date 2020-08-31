Украинцам перед госпитализацией придется сдать тест на коронавирус за свой счет — Минздрав

31 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Украинцам перед госпитализацией придется сдать тест на коронавирус за свой счет — Минздрав
Украинцам перед госпитализацией придется сдать тест на коронавирус за свой счет — Минздрав

Если человек с подозрением на COVID-19 нуждается в госпитализации, то ему необходимо сдать тест на коронавирус.

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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, для того, чтобы человека положили в клинику, не нужно делать ПЦР-тест. 

Так он прокомментировал информацию, что медики требуют от пациентов сдавать именно ПЦР-тесты (чтобы получить результаты быстро, людям приходится обращаться в частные лаборатории, а стоит это удовольствие в среднем по Украине от 700 до 2000 гривен).

Это чудеса местных медицинских работников, наверное. У нас в алгоритме четко записано, если человек нуждается в госпитализации, его тестируют не ПЦР методом, а ИФА, этот тест обходится дешевле.

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Министр отметил, что данное решение вступило в силу еще три месяца назад, однако министерству каждый день приходится сталкиваться с требованиями (незаконными) получать от пациентов именно результаты ПЦР-тестов.

Тест ИФА показывает, переболел ли человек коронавирусом или еще болеет на данный момент, ПЦР тест определяет, заразен ли пациент. Сдать ИФА-тест можно как в частных клиниках (цена около 500 грн), так и в государственных.

Напомним,

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