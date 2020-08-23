В СМИ заявляют, что Ольга Фреймут заболела коронавирусом: комментарий сестры телеведущей

В последние несколько дней интернет-источники сообщают не подтвержденную новость, якобы телеведущая Ольга Фреймут заразилась коронавирусом. Так ли это на самом деле?

Сама ведущая пока официальных заявлений по этому поводу не делала, однако сестра Ольги Юлия дала небольшой комментарий о состоянии здоровья звезды.

Впервые новость о заражении коронавирусом Фреймут поступила 21 июля. Именно тогда знаменитость отменила все запланированные мероприятия на ближайшее время. Во Львове проходила ежегодная церемония награждения премии «ТОП-20 успешных женщин Львовщины», где Ольга должна была быть ведущей. Незадолго до мероприятия артистке пришлось искать замену.

Журналисты позвонили родной сестре Фреймут Юлии, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о диагнозе COVID-19. Она ответила: «Это информация из интернета, официально вам никто такого не сообщал». После этих слов девушка бросила трубку.

Ольга Фреймут с сестрой Юлией / социальная сеть Instagram

Будет ли главный «ревизор» страны участвовать в проекте «Танці з зірками» пока не известно. Ожидаем информации от самой Ольги.

Напомним,