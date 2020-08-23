В СМИ заявляют, что Ольга Фреймут заболела коронавирусом: комментарий сестры телеведущей
В последние несколько дней интернет-источники сообщают не подтвержденную новость, якобы телеведущая Ольга Фреймут заразилась коронавирусом. Так ли это на самом деле?
Впервые новость о заражении коронавирусом Фреймут поступила 21 июля. Именно тогда знаменитость отменила все запланированные мероприятия на ближайшее время. Во Львове проходила ежегодная церемония награждения премии «ТОП-20 успешных женщин Львовщины», где Ольга должна была быть ведущей. Незадолго до мероприятия артистке пришлось искать замену.
Журналисты позвонили родной сестре Фреймут Юлии, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о диагнозе COVID-19. Она ответила: «Это информация из интернета, официально вам никто такого не сообщал». После этих слов девушка бросила трубку.
Напомним,
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