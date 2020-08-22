Лилия Ребрик покорила фолловеров страстным фото в объятиях мужа

22 августа 2020 18:00 Катерина Даниленко
Лилия Ребрик покорила фолловеров страстным фото в объятиях мужа
Телеведущая Лилия Ребрик
социальная сеть Instagram

Телеведущая Лилия Ребрик уже более 9 лет состоит в отношениях с хореографом Андреем Диким. За этот период у пары родилось двое замечательных детей: 7-летняя Диана и 2-летняя Полина.

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Знаменитость регулярно делится трогательными семейными кадрами с семьей. В этот раз в своем Instagram Лилия показала, как проводит вечера с мужем на даче.

Супруги устроили романтическую фотосьемку у бассейна. Ведущая позировала в свободном белом сарафане с пояском, который подчеркивал ее талию. Макияж, прическа и обувь отсутствовали, что сделало образ более «домашним». Муж артистки облачился в светло-голубую рубашку, джинсы и белые кроссовки. Звездное семейство выглядело очень счастливым и влюбленным, демонстрируя страстное «па».

Люблю,
– лаконично подписала кадр актриса.

Телеведущая Лилия Ребрик с мужем Андреем / социальная сеть Instagram

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Подписчики не прошли мимо такого трогательного поста: «Я Вас и вашу семью обожаю», «Лиля, любо-дорого на Вас глянуть», «Это любовь», «Вы супер! Позитивчик», «Моя самая любимая и красивая семейная пара украинского ТВ».

Напомним,

Телеведущая Лилия Ребрик с мужем Андреем / социальная сеть Instagram
  

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