Лилия Ребрик покорила фолловеров страстным фото в объятиях мужа
Телеведущая Лилия Ребрик уже более 9 лет состоит в отношениях с хореографом Андреем Диким. За этот период у пары родилось двое замечательных детей: 7-летняя Диана и 2-летняя Полина.
Супруги устроили романтическую фотосьемку у бассейна. Ведущая позировала в свободном белом сарафане с пояском, который подчеркивал ее талию. Макияж, прическа и обувь отсутствовали, что сделало образ более «домашним». Муж артистки облачился в светло-голубую рубашку, джинсы и белые кроссовки. Звездное семейство выглядело очень счастливым и влюбленным, демонстрируя страстное «па».
Люблю,– лаконично подписала кадр актриса.
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