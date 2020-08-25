Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом
Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в Украине.
Сегодня о своем диагнозе публике сообщила ведущая Маричка Падалко. Звезда канала 1+1 призналась, что коронавирусом заразились и ее дети: сын Михаил и старшая дочь Мария.
Было ощущение «постороннего тупого предмета» в груди, горело и очень болело постоянно лицо. Но на следующий день пришел «негативный», как ни странно, результат ПЦР-теста. А врачи уже диагностировали бронхит и отправили с подозрением на пневмонию на КТ, - рассказывает о своем состоянии в начале болезни. - Одновременно, взяли ИФА-тест на иммуноглобулины igM - это антитела, появляющиеся в разгар болезни. Анализ крови их обнаружил, но в недостаточном количестве для подтверждения диагноза.
Напомним,