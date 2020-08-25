Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом

25 августа 2020 14:10 Юлия Крутиева
Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом
Ведущая Маричка Падалко
instagram.com/marichkapadalko

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты в Украине.

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Состоянием на 25 августа в Украине насчитывается 108 415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Болеют не только рядовые украинцы, но украинские знаменитости.

Сегодня о своем диагнозе публике сообщила ведущая Маричка Падалко. Звезда канала 1+1 призналась, что коронавирусом заразились и ее дети: сын Михаил и старшая дочь Мария.

Ведущая Маричка Падалко / instagram.com/marichkapadalko
На своей странице в Фейсбук Падалко рассказала о своем самочувствии. Сейчас она много спит и принимает обезболивающие, потому что у нее очень сильно болят мышцы.

Было ощущение «постороннего тупого предмета» в груди, горело и очень болело постоянно лицо. Но на следующий день пришел «негативный», как ни странно, результат ПЦР-теста. А врачи уже диагностировали бронхит и отправили с подозрением на пневмонию на КТ, - рассказывает о своем состоянии в начале болезни. - Одновременно, взяли ИФА-тест на иммуноглобулины igM - это антитела, появляющиеся в разгар болезни. Анализ крови их обнаружил, но в недостаточном количестве для подтверждения диагноза.

Ведущая Маричка Падалко заболела коронавирусом / instagram.com/marichkapadalko
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К счастью, мужу Марички и ее младшей дочке удалось уберечь себя от вируса. Но ведущая боится за здоровье своих родителей, которые оказались в зоне риска. С ними звезда виделась не так давно.

Напомним, 

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