В США создали вакцину от коронавируса с 95% эффективностью

17 ноября 2020 09:50 Алла Лысак
В США создали вакцину от коронавируса с 95% эффективностью

В испытаниях компании Moderna участвовали 30 тыс. человек, лишь 5 добровольцев заболели коронавирусом.

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Американская компания Moderna сообщила, что ее новая вакцина, защищающая от COVID-19, эффективна почти на 95%. Исследования медиков показали, что среди иммунизированных пациентов, которые все-таки заболели коронавирусом, никто не перенес тяжелую форму. 

Общая эффективность замечательная, это отличный день!
– отметил Тал Закс, врач Moderna.

Среди побочных эффектов отмечались только кратковременные приступы усталости и головной боли.

На сайте компании сказано, что вскоре препарат будет лицензирован и, предположительно, через несколько недель, получит разрешение на массовое использование. Ожидается, что первая партия составит 20 млн доз.

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Но и здесь не все так просто. СМИ предполагают, что вакцина создается для американского рынка, а для менее развитых стран она будет слишком дорогостоящей.

Стоимость достигнет 37 долларов за дозу, конкуренты готовы продавать вакцину по 10-20 долларов.

Примечательно, что вакцину можно хранить в стандартном холодильнике при минус двадцати в течение шести месяцев.

Напомним,

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