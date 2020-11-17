В США создали вакцину от коронавируса с 95% эффективностью
В испытаниях компании Moderna участвовали 30 тыс. человек, лишь 5 добровольцев заболели коронавирусом.
Общая эффективность замечательная, это отличный день!– отметил Тал Закс, врач Moderna.
Среди побочных эффектов отмечались только кратковременные приступы усталости и головной боли.
На сайте компании сказано, что вскоре препарат будет лицензирован и, предположительно, через несколько недель, получит разрешение на массовое использование. Ожидается, что первая партия составит 20 млн доз.
Стоимость достигнет 37 долларов за дозу, конкуренты готовы продавать вакцину по 10-20 долларов.
Примечательно, что вакцину можно хранить в стандартном холодильнике при минус двадцати в течение шести месяцев.
Напомним,