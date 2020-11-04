Первая в истории онлайн-свадьба: влюбленные из-за пандемии COVID-19 поженились через сеть
Влюбленные из США и Аргентины провели свадьбу через Интернет, церемония стала первой в истории онлайн-свадьбой.
Августина вернулась в Аргентину на старте 2020 года, на тот момент Скотт уже сделал ей предложение.
Молодожены надеялись, что в марте смогут воссоединиться в Аргентине, но границы закрыли из-за нового коронавируса.
Я должен был вылететь 22 марта, но 14 марта границы закрыли, нас разлучили на долгие месяцы,– рассказал Скотт.
Влюбленные безумно рады, что вскоре Скотт получит визу для вылета за границу.
Напомним,