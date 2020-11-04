Первая в истории онлайн-свадьба: влюбленные из-за пандемии COVID-19 поженились через сеть

4 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
Первая в истории онлайн-свадьба: влюбленные из-за пандемии COVID-19 поженились через сеть
Первая в истории онлайн-свадьба / Agustina Instagram

Влюбленные из США и Аргентины провели свадьбу через Интернет, церемония стала первой в истории онлайн-свадьбой.

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Такой необычный способ стать мужем и женой выбрали Августина из Аргентины и Скотт из США. Пара познакомилась в мае 2017 и запланировала пышную свадьбу еще задолго до пандемии коронавируса, информирует издание Daily Mail.

Августина вернулась в Аргентину на старте 2020 года, на тот момент Скотт уже сделал ей предложение.

Молодожены надеялись, что в марте смогут воссоединиться в Аргентине, но границы закрыли из-за нового коронавируса.

Я должен был вылететь 22 марта, но 14 марта границы закрыли, нас разлучили на долгие месяцы,
– рассказал Скотт.

Первая в истории онлайн-свадьба / Agustina Instagram

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В дальнейшем мужчина не мог попасть к невесте из-за того, что не имел в Аргентине прямых родственников. Пришлось получать онлайн-лицензию на брак в штате Юта. Свадьба произошла в Zoom, к беседе присоединился судья штата, он и согласовал брак.

Влюбленные безумно рады, что вскоре Скотт получит визу для вылета за границу.

Напомним,

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