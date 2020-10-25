Елена Кравец, Сергей Бабкин и другие звезды рассказали, какие суммы потратили на лечение коронавируса
Пандемия коронавируса безжалостно продолжает атаковать Украину. Многие селебрити уже успели переболеть COVID-19. Симптомы болезни у звезд были разные, как и расходы на лечение.
Тест на COVID-19 себе и самым близким, диагностика и лечение семье Бабкиных обошлись в 30-40 тысяч гривен.
Лечение и еще КТ, и еще анализы, кровь. Еще детям сдавали и родителям сдавали. Моя мама заболела, наша няня заболела. Я делала 7 или 8 тестов,‒ рассказывает жена артиста.
Расходы на лечение коронавируса в семье Марички Падалко, где вирусом заболели также ее сын и дочь, составили 10 тысяч гривен. Правда, звезде покрыла лечение страховая компания.
Самый минимум на лечение COVID-19 потратила ведущая Неля Шовкопляс. У нее болезнь протекала в легкой форме.
Если посчитать две баночки витамина С и бутылки воды, которые я покупала, то, не знаю, пусть 200 гривен я потратила на все лечение,‒ делится звезда.
О своих расходах на COVID-19 ранее рассказывал и Владимир Остапчук. Ему на лечение понадобилось примерно 6-7 тысяч гривен.
Напомним,