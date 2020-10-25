Елена Кравец, Сергей Бабкин и другие звезды рассказали, какие суммы потратили на лечение коронавируса

25 октября 2020 18:30 Катерина Даниленко
Елена Кравец, Сергей Бабкин и другие звезды рассказали, какие суммы потратили на лечение коронавируса
Сергей Бабкин и Елена Кравец
социальная сеть Instagram

Пандемия коронавируса безжалостно продолжает атаковать Украину. Многие селебрити уже успели переболеть COVID-19. Симптомы болезни у звезд были разные, как и расходы на лечение.

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Так, в интервью Кате Осадчей Елена Кравец призналась, что отделалась легким кашлем, Маричку Падалко мучал сильный токсикоз, а вот Сергей и Снежана Бабкины сражались с высокой температурой, слабостью и ломотой тела.

Елена Кравец / социальная сеть Instagram

Тест на COVID-19 себе и самым близким, диагностика и лечение семье Бабкиных обошлись в 30-40 тысяч гривен.

Лечение и еще КТ, и еще анализы, кровь. Еще детям сдавали и родителям сдавали. Моя мама заболела, наша няня заболела. Я делала 7 или 8 тестов,
‒ рассказывает жена артиста.

Сергей и Снежана Бабкины / социальная сеть Instagram

Расходы на лечение коронавируса в семье Марички Падалко, где вирусом заболели также ее сын и дочь, составили 10 тысяч гривен. Правда, звезде покрыла лечение страховая компания.

Телеведущая Маричка Падалко / социальная сеть Twitter

Самый минимум на лечение COVID-19 потратила ведущая Неля Шовкопляс. У нее болезнь протекала в легкой форме.

Если посчитать две баночки витамина С и бутылки воды, которые я покупала, то, не знаю, пусть 200 гривен я потратила на все лечение,
‒ делится звезда.

Телеведущая Неля Шовкопляс / социальная сеть Instagram

О своих расходах на COVID-19 ранее рассказывал и Владимир Остапчук. Ему на лечение понадобилось примерно 6-7 тысяч гривен.

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К слову, знаменитости порекомендовали прокачивать свое дыхание, пить много воды, заниматься йогой, больше времени уделять сну и иметь дома минимальный запас самых необходимых лекарств.

Напомним,

 

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