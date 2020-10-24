Оля Полякова повторно сдает тест на коронавирус и переносит концерт: Я и моя команда плохо себя чувствуем

Лишь недавно певица Оля Полякова договорилась с властями о проведении грандиозного концерта в Дворце Спорта, как жизнь внесла коррективы в ее планы.

В своем Instagram исполнительница сообщила, что вынуждена перенести запланированный на 23 октября концерт в Киеве на неопределенную дату. Многие из ее коллектива и она сама начали плохо себя чувствовать на репетициях.

Вот-вот получили возможность провести концерт со всеми мерами и ограничениями, вот мы начали собирать команду нашего шоу, вот-вот начали репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов,

– заявляет артистка.

Оля Полякова отменяет концерт в Киеве / социальная сеть Instagram

Кроме того, звезда и сама повторно вчера сдала тест на COVID-19. Полякова предполагает, что это может быть просто простуда, однако рисковать не хочет. Певица очень расстроена, ведь приложила максимум усилий, чтобы после скандала с концертом в Харькове, концерт в Киеве все же состоялся.

О новой дате концерта станет известно в ближайшее время, а пока исполнительница призывает всех беречь свое здоровье и здоровье окружающих:

И, как всегда, напомню, чтобы вы берегли себя, своих близких, носили маски, мыли руки. И помните, что стресс и паника хуже любой эпидемии! Находите место для хороших эмоций, улыбайтесь!

Напомним,