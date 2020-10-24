Оля Полякова повторно сдает тест на коронавирус и переносит концерт: Я и моя команда плохо себя чувствуем

24 октября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Оля Полякова повторно сдает тест на коронавирус и переносит концерт: Я и моя команда плохо себя чувствуем
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram

Лишь недавно певица Оля Полякова договорилась с властями о проведении грандиозного концерта в Дворце Спорта, как жизнь внесла коррективы в ее планы.

Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински: сразу 2 участницы покинули проект во 2 выпуске от 23.10.2020
В своем Instagram исполнительница сообщила, что вынуждена перенести запланированный на 23 октября концерт в Киеве на неопределенную дату. Многие из ее коллектива и она сама начали плохо себя чувствовать на репетициях.

Вот-вот получили возможность провести концерт со всеми мерами и ограничениями, вот мы начали собирать команду нашего шоу, вот-вот начали репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов,
– заявляет артистка.

Оля Полякова отменяет концерт в Киеве / социальная сеть Instagram

Кроме того, звезда и сама повторно вчера сдала тест на COVID-19. Полякова предполагает, что это может быть просто простуда, однако рисковать не хочет. Певица очень расстроена, ведь приложила максимум усилий, чтобы после скандала с концертом в Харькове, концерт в Киеве все же состоялся.

Читайте такжеМаша Ефросинина восхитила публику образом в брюках за 26 тысяч гривен
О новой дате концерта станет известно в ближайшее время, а пока исполнительница призывает всех беречь свое здоровье и здоровье окружающих:

И, как всегда, напомню, чтобы вы берегли себя, своих близких, носили маски, мыли руки. И помните, что стресс и паника хуже любой эпидемии! Находите место для хороших эмоций, улыбайтесь!

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Оля Полякова социальные сети фото новости коронавирус

Материалы по теме

Экстремальный день выдался: Алла Мазур осуществила мечту сына
Новости

Экстремальный день выдался: Алла Мазур осуществила мечту сына
Слепая-2: смотреть онлайн 25 серию (эфир от 23.10.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 25 серию (эфир от 23.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 24 серию (эфир от 23.10.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 24 серию (эфир от 23.10.2020)
Стильный лук в купальнике: Катя Осадчая мечтает о море
Новости

Стильный лук в купальнике: Катя Осадчая мечтает о море

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK