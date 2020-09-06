Тина Кароль, Оля Полякова и другие звезды рассказали, из-за чего обижались на Катю Осадчую: самые каверзные вопросы

6 сентября 2020 17:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль, Оля Полякова и другие звезды рассказали, из-за чего обижались на Катю Осадчую: самые каверзные вопросы
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

В связи с 15-летием программы Світське життя Катя Осадчая поинтересовалась у украинских селебритис, на какие ее вопросы знаменитости сильно обиделись.

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Так, певицу Олю Полякову задели не вопросы телеведущей, а тот факт, что к ней она долгое время не подходила брать интервью.

Да, я очень помню твою тщеславную, хотела сказать рожу, но это не так, у тебя очень красивое лицо. Поэтому, твое тщеславное лицо, которое отворачивалось в другую сторону и гордо куда-то шло. Я бросала тебе вслед различные проклятия, очень хорошо, что они не осуществились. Тогда у меня была очень маленькая энергия, если бы я сейчас тебя прокляла... Хорошо, что ты у меня сейчас берешь интервью,
‒ призналась блондинка.

Катя Осадчая и Оля Полякова / социальная сеть Instagram

Народной любимице Тине Кароль было неприятно слышать неуместные, по ее мнению, вопросы о сыне. Так, однажды Осадчая поинтересовалась у Кароль, делали ли ее сыну обрезание. Тогда Тина отказалась продолжить интервью, развернулась и ушла.

Это материнский инстинкт. Как пантера защищает своих детей, так же. Ну, что было, то было. У нас, как в настоящей украинской семье ‒ дерутся, а потом садятся за стол. Я считаю, что ты всегда могла любого человека любого статуса поставить в угол. И это твой невероятный талант, ты умеешь так намекнуть, что все зрители больше верят тебе, чем тому, кто оправдывается,
‒ прокомментировала ситуацию из прошлого Кароль.

Тина Кароль и Катя Осадчая / социальная сеть Instagram

А вот бывшие супруги Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар признались, что во время их бракоразводного процесса было очень неприятно слышать вопросы на эту тему.

Это было время достаточно сложное и не хотелось об этом говорить,
‒ вспомнила Шоптенко.

Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар / социальная сеть Instagram

Народная артистка Ирина Билык и вовсе была встревожена тем, что Осадчая имела виды на ее мужа Дмитрия Дикусара. Также телеведущая неоднократно акцентировала внимание на разнице в возрасте экс-супругов.

Ты всегда сравнивала на сколько лет я старше своих мужей. А я думала: «Ну ты что, Катя, почему ты мне завидуешь?!»,
‒ призналась Билык.

Катя Осадчая и Ирина Билык / социальная сеть Instagram

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Единственная звезда, по мнению Кати Осадчей, которая никогда не обижалась на ее колкие вопросы ‒ Настя Каменских.

Мне кажется, что если ты будешь накапливать в себе злость, то тебе будет хуже. Поэтому мне кажется, что не надо так реагировать. Так что, звезды, пожалуйста, не обижайтесь никогда,
‒ призывает NK.

Напомним,

Катя Осадчая и Настя Каменских / социальная сеть Instagram
  

 

 

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