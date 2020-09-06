Тина Кароль, Оля Полякова и другие звезды рассказали, из-за чего обижались на Катю Осадчую: самые каверзные вопросы
В связи с 15-летием программы Світське життя Катя Осадчая поинтересовалась у украинских селебритис, на какие ее вопросы знаменитости сильно обиделись.
Да, я очень помню твою тщеславную, хотела сказать рожу, но это не так, у тебя очень красивое лицо. Поэтому, твое тщеславное лицо, которое отворачивалось в другую сторону и гордо куда-то шло. Я бросала тебе вслед различные проклятия, очень хорошо, что они не осуществились. Тогда у меня была очень маленькая энергия, если бы я сейчас тебя прокляла... Хорошо, что ты у меня сейчас берешь интервью,‒ призналась блондинка.
Народной любимице Тине Кароль было неприятно слышать неуместные, по ее мнению, вопросы о сыне. Так, однажды Осадчая поинтересовалась у Кароль, делали ли ее сыну обрезание. Тогда Тина отказалась продолжить интервью, развернулась и ушла.
Это материнский инстинкт. Как пантера защищает своих детей, так же. Ну, что было, то было. У нас, как в настоящей украинской семье ‒ дерутся, а потом садятся за стол. Я считаю, что ты всегда могла любого человека любого статуса поставить в угол. И это твой невероятный талант, ты умеешь так намекнуть, что все зрители больше верят тебе, чем тому, кто оправдывается,‒ прокомментировала ситуацию из прошлого Кароль.
А вот бывшие супруги Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар признались, что во время их бракоразводного процесса было очень неприятно слышать вопросы на эту тему.
Это было время достаточно сложное и не хотелось об этом говорить,‒ вспомнила Шоптенко.
Народная артистка Ирина Билык и вовсе была встревожена тем, что Осадчая имела виды на ее мужа Дмитрия Дикусара. Также телеведущая неоднократно акцентировала внимание на разнице в возрасте экс-супругов.
Ты всегда сравнивала на сколько лет я старше своих мужей. А я думала: «Ну ты что, Катя, почему ты мне завидуешь?!»,‒ призналась Билык.
Мне кажется, что если ты будешь накапливать в себе злость, то тебе будет хуже. Поэтому мне кажется, что не надо так реагировать. Так что, звезды, пожалуйста, не обижайтесь никогда,‒ призывает NK.
Напомним,
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