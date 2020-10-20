Комаровский рассказал, кто никогда не заболеет коронавирусом

20 октября 2020 10:30 Алла Лысак
Комаровский рассказал, кто никогда не заболеет коронавирусом
Комаровский рассказал, кто никогда не заболеет коронавирусом
pixabay.com

Известный украинский педиатр и телеведущий считает, что коронавирусом переболеют не все.

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Врожденный иммунитет к инфекции присутствует у некоторых людей, он не даст им заболеть COVID-19, считает Евгений Комаровский. Врач подчеркнул, что иммунная система способна блокировать атаки нового вируса.

Вероятно, у некоторых присутствует врожденный иммунитет.   

Но такой диагноз не все услышат, кто не заболеет.

Несмотря на уверенность Комаровского в наличии врожденного иммунитета, медики не торопятся поддерживать эту теорию.

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Нет достоверных данных, что все дело именно в специфическом ответе организма. Тем не менее, врачи считают, что столкновение с другими вирусами семейства коронавирусов может повысить вероятность легкого течения COVID-19.

Напомним,

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