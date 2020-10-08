Илон Маск рассказал, собирается ли прививаться от коронавируса

8 октября 2020 09:50 Алла Лысак
Илон Маск рассказал, собирается ли прививаться от коронавируса
Илон Маск рассказал, собирается ли прививаться от коронавируса
Fotobank / GettyImages

… И поссорился с Билом Гейтсом.

Илон Маск отказался вводить себе вакцину от коронавируса, об этом он сообщил в подкасте New York Times.

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Маск заверил журналиста, что COVID-19 не коснется ни его, ни его шестерых детей, поэтому вакцина его не интересует.

Скептически настроенная общественность даже пошутила над Маском из-за такой сверхуверенности в том, что коронавирус обойдет его стороной. Соединенные Штаты Америки продолжают возглавлять антирейтинг по количеству зараженных, а доказательств, что семья Илона Маска подвержена заболеванию меньше, чем другие граждане США, нет.

Примечательно, что из-за своих радикальных взглядов на пандемию и коронавирус Маск уже нажил себе множество врагов.

Например, весной он поругался с властями округа Аламида, где располагается завод Tesla, в связи с запретом на производство.

Илон Маск рассказал, собирается ли прививаться от коронавируса

У нас есть вирус с низкой смертностью и высокой заразностью. Вирус с низким уровнем риска для молодежи и высоким для пожилых. По сути, правильным решением в этой ситуации было бы не останавливать всю страну целиком. Пусть на карантин отправятся люди, для которых вирус представляет реальную угрозу.

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Ведущая подкаста обратила внимание Маска, что в ходе такого сценария могут погибнуть люди, например, составляющие группу риска.

Все когда-нибудь умрут. Важен баланс для высшего блага.

Заявления Маска не остались незамеченными Билом Гейтсом, который включился в разработку вакцины.

Он посоветовал Маску сосредоточиться на тех областях знаний, в которых он разбирается, вместо того, чтобы распространять дезинформацию.

Возмутительные комментарии! Он не разбирается в вакцинах. Он создает автомобили. Почему бы не говорить об этих вещах?

Илон Маск рассказал, собирается ли прививаться от коронавируса

Напомним,

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