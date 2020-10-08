Илон Маск рассказал, собирается ли прививаться от коронавируса
… И поссорился с Билом Гейтсом.
Илон Маск отказался вводить себе вакцину от коронавируса, об этом он сообщил в подкасте New York Times.
Скептически настроенная общественность даже пошутила над Маском из-за такой сверхуверенности в том, что коронавирус обойдет его стороной. Соединенные Штаты Америки продолжают возглавлять антирейтинг по количеству зараженных, а доказательств, что семья Илона Маска подвержена заболеванию меньше, чем другие граждане США, нет.
Примечательно, что из-за своих радикальных взглядов на пандемию и коронавирус Маск уже нажил себе множество врагов.
Например, весной он поругался с властями округа Аламида, где располагается завод Tesla, в связи с запретом на производство.
У нас есть вирус с низкой смертностью и высокой заразностью. Вирус с низким уровнем риска для молодежи и высоким для пожилых. По сути, правильным решением в этой ситуации было бы не останавливать всю страну целиком. Пусть на карантин отправятся люди, для которых вирус представляет реальную угрозу.
Все когда-нибудь умрут. Важен баланс для высшего блага.
Заявления Маска не остались незамеченными Билом Гейтсом, который включился в разработку вакцины.
Он посоветовал Маску сосредоточиться на тех областях знаний, в которых он разбирается, вместо того, чтобы распространять дезинформацию.
Возмутительные комментарии! Он не разбирается в вакцинах. Он создает автомобили. Почему бы не говорить об этих вещах?
Напомним,