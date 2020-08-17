Ученые создали первую вакцину от коронавируса: что с ней не так
В России создали препарат, который якобы способен формировать стойкий иммунитет от коронавируса.
Позже, когда появилось больше информации, стало понятно, что россияне просто отменили последний и самый главный этап тестирования векторной вакцины.
Препарат ввели всего нескольким десяткам пациентов, не став проводить массовые испытания.
Клинические исследования с участием нескольких тысяч человек, призваны доказать безопасность вакцины и зафиксировать побочные эффекты. Из-за того, что в России от этого отказались, в ВОЗ решили не вносить вакцину в перечень тех, что находятся на завершающей стадии.
У нас нет достаточно информации для принятия решения о внесении в перечень российской вакцины,– отметил старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйдвард.
Напомним,
- как часто придется вакцинироваться от коронавируса?
- США анонсировали производство вакцины от коронавируса этим летом.