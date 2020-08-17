Ученые создали первую вакцину от коронавируса: что с ней не так

Ученые создали первую вакцину от коронавируса: что с ней не так

В России создали препарат, который якобы способен формировать стойкий иммунитет от коронавируса.

Несколько дней назад в России выступили с сенсационным, на первый взгляд, заявлением, что вакцина от коронавируса уже готова.

Позже, когда появилось больше информации, стало понятно, что россияне просто отменили последний и самый главный этап тестирования векторной вакцины.

Препарат ввели всего нескольким десяткам пациентов, не став проводить массовые испытания.

Клинические исследования с участием нескольких тысяч человек, призваны доказать безопасность вакцины и зафиксировать побочные эффекты. Из-за того, что в России от этого отказались, в ВОЗ решили не вносить вакцину в перечень тех, что находятся на завершающей стадии.

На сегодняшний момент в этом списке девять экспериментальных вакцин, их пребывание в этом документе открывает возможности для инвесторов поддерживать финансово разработчиков, чтобы а) получить ранний доступ к вакцинам; б) обеспечить финансирование вакцины для стран, которые развиваются.

У нас нет достаточно информации для принятия решения о внесении в перечень российской вакцины,

– отметил старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйдвард.

Напомним,