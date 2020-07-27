Как часто придется вакцинироваться от коронавируса?
Скорее всего, коронавирус станет сезонным заболеванием, а вакцинироваться от него придется ежегодно.
Вероятно, вакцинироваться придется постоянно, а сам коронавирус будет особенно опасным в зимнее время года, как и грипп, сообщает WTRC-FM.
С появлением вакцины борьба не закончится, ведь коронавирус постоянно мутирует и в какой-то момент вакцина может оказаться устаревшей. К счастью, современные препараты изначально ориентированы на генетическую структуру вируса, вакцину можно будет настроить в соответствии с новыми мутациями. Но вакцину придется произвести, транспортировать в страну, доставить пациенту, провести вакцинацию и подождать, пока сформируется иммунитет.
В 2021 году, когда вакцина будет создана, мир ожидает одна из самых масштабных кампаний по вакцинации.
Напомним,