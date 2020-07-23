Коронавирус спровоцирует новую эпидемию, считают датские ученые

23 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Коронавирус спровоцирует новую эпидемию, считают датские ученые
Коронавирус спровоцирует новую эпидемию, считают датские ученые

Пандемия коронавируса и ограничения, наложенные в связи с ней, могут привести к новой эпидемии.

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Датские ученые серьезно обеспокоены тем фактом, что люди, продолжая оставаться дома, меньше занимаются спортом и подвержены физической активности в целом. Подобный режим дня может привести к ожирению, сообщает немецкий журнал Stern. 

В совместной статье Кристофера Клемменсена, Михаэля Петерсена и Торкильда Соренсена сказано, что в скором времени количество людей с лишним весом возрастет. Люди не только вынуждены сидеть дома, они еще и испытывают стресс из-за неопределенности будущего, возросшего уровня безработицы и других негативных для экономики страны и благосостояния людей факторов.

Ученые полагают, что многие люди заедают стресс и уже поправились на 5-7 килограммов. 

Ожирение — сложный механизм. Здесь приходится учитывать не только количество пищи, которую мы едим, но и социальные и психологические условия!
 — подчеркнул Михаэль Петерсен, доктор биологической психологии. 

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Уязвимость организм компенсирует накоплением жировых запасов, что увеличивает риски развития диабета, гипертонии и инфаркта и других болезней.

Отметим, что по данным TV2,  коронавирус и карантин привели к тому, что 38% взрослых в Дании перестали заниматься спортом. 

Напомним,

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