Коронавирус спровоцирует новую эпидемию, считают датские ученые
Пандемия коронавируса и ограничения, наложенные в связи с ней, могут привести к новой эпидемии.
В совместной статье Кристофера Клемменсена, Михаэля Петерсена и Торкильда Соренсена сказано, что в скором времени количество людей с лишним весом возрастет. Люди не только вынуждены сидеть дома, они еще и испытывают стресс из-за неопределенности будущего, возросшего уровня безработицы и других негативных для экономики страны и благосостояния людей факторов.
Ученые полагают, что многие люди заедают стресс и уже поправились на 5-7 килограммов.
Ожирение — сложный механизм. Здесь приходится учитывать не только количество пищи, которую мы едим, но и социальные и психологические условия!— подчеркнул Михаэль Петерсен, доктор биологической психологии.
Отметим, что по данным TV2, коронавирус и карантин привели к тому, что 38% взрослых в Дании перестали заниматься спортом.
Напомним,