Коронавирус спровоцирует новую эпидемию, считают датские ученые

Пандемия коронавируса и ограничения, наложенные в связи с ней, могут привести к новой эпидемии.

Датские ученые серьезно обеспокоены тем фактом, что люди, продолжая оставаться дома, меньше занимаются спортом и подвержены физической активности в целом. Подобный режим дня может привести к ожирению, сообщает немецкий журнал Stern.

В совместной статье Кристофера Клемменсена, Михаэля Петерсена и Торкильда Соренсена сказано, что в скором времени количество людей с лишним весом возрастет. Люди не только вынуждены сидеть дома, они еще и испытывают стресс из-за неопределенности будущего, возросшего уровня безработицы и других негативных для экономики страны и благосостояния людей факторов.

Ученые полагают, что многие люди заедают стресс и уже поправились на 5-7 килограммов.

Ожирение — сложный механизм. Здесь приходится учитывать не только количество пищи, которую мы едим, но и социальные и психологические условия!

— подчеркнул Михаэль Петерсен, доктор биологической психологии.

Уязвимость организм компенсирует накоплением жировых запасов, что увеличивает риски развития диабета, гипертонии и инфаркта и других болезней.

Отметим, что по данным TV2, коронавирус и карантин привели к тому, что 38% взрослых в Дании перестали заниматься спортом.

Напомним,