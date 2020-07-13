Известные красавицы рассказали об отношении к спорту и диетам: выгляди, как звезда

13 июля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Известные красавицы рассказали об отношении к спорту и диетам: выгляди, как звезда
Певица GROSU
пресс-служба

Известная шутка "поглядим на лето, стоит ли вообще худеть" – точно не про жаркий сезон-2020! Погода радует возможностью показать себя во всей красе, не прячась в вещи oversize (какими бы модными они ни были).

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Мы расспросили артисток и телеведущих, чей вид вдохновляет на работу над собой, о том, какую физическую активность они выбирают для себя и сидят ли на диетах. Кто из них просыпается на пробежку каждый день в четыре утра, кого вдохновил на изменения собственный вид в телеэкране, кто похудел ради свадьбы, а кого тренируют собственные дети – читайте в материале!

GROSU

«Мои отношения со спортом напоминают сплошные крайности. Если у меня перерыв в работе и нет хореографии – я уделяю ему максимум своего внимания! Когда есть концерты, он потихоньку “уползает” на второй план. Выбираю для себя кардио. Много силовых упражнений мне не нужно: по природе у меня достаточно спортивное телосложение, поэтому несколько упражнений на пресс – и я в полном порядке! Диетами не злоупотребляю, выбрала для себя схему питания, с которой мне легко: в день – не более 1000 ккал, все углеводы – утром. Если понимаю, что надо похудеть, перехожу на белковый рацион: мясо, рыбку, морепродукты и салаты к ним».

Marietta

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«Из “физики” выбрала для себя кроссфит. Часто тренируюсь дома; вместо “утяжелителя” использую... собственную собаку! Мой бигль весит около 17-ти кило... Двенадцать сезонов подряд не пропускала катания на борде на горнолыжных курортах. Обожаю также командные виды спорта, скажем, волейбол. Активно на диете сидела только раз с тогда еще будущим мужем перед свадьбой. Результаты были, честно говоря, потрясающие: я лишилась шести килограммов, мой Саша – целых тринадцати! Но, думаем, все магия была не в диете, а в том, что мы настойчиво стремились достичь поставленной цели».

KAMALIYA

«Моя любовь к физической активности не является большим секретом. Долгое время профессионально занимаюсь конным спортом. Чтобы уверенно держаться в седле, мне просто очень необходимо быть стройной и в тонусе! Поэтому я много танцую, занимаюсь с тренером и дома сама по его советами. Мои дочери посещают много спортивных секций, им нравится учить меня тому, что выучили они сами. Поэтому часто я тренируюсь под их “руководством”! :) Диеты не применяю, в свое время перепробовала многое, и эффект от этого совсем не длительный. Знаю, что если себя ограничивать, в один момент может “сорвать стоп-кран”. Результат дает только правильное питание, которое становится образом жизни! В последнее время даже овощи и фрукты к семейному столу выращиваю самостоятельно».

Анна Розумовська

«Ежедневно, несмотря ни на какие обстоятельства, бегаю с четырех утра. Моя пробежка длится около трех часов; за это время успеваю пробежать около 10 км! Чтобы чувствовать себя при раннем подъеме комфортно и не дремать, ложусь спать в 21:00. Именно с этого времени во время сна выделяется чуть ли не самый важный гормон мелатонин, он же – гормон красоты и молодости. Раньше занималась фехтованием, боксом и йогой, сейчас в качестве “спутницы” оставила только последнюю – и ничуть не жалею! Что касается питания, то стараюсь есть интуитивно. Есть негативный опыт диет... Знаю теперь, что держать свое тело в постоянном стрессе – совершенно не действенный метод. Главное – умеренность во всем, что ты ешь!»

Катя Вандина

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«Спорт для меня – это идеальный способ хорошо выглядеть и поднять себе настроение. Чтобы держать себя в форме, мне достаточно легкой пробежки и получасовой тренировки на разные части тела два раза в неделю. Питаюсь я... странно. Если мне, ну, очень понравилось определенное блюдо, то могу есть его хоть на завтрак, обед и ужин! Раньше пыталась придерживаться диет... Теперь – поняла, что надо прислушиваться к своему организму и позволять себе все, просто немного. Вообще не употребляю сладкие напитки и не ем после шести».

Маша Виноградова

«Спорт в виде спортзала я не люблю. А вот физическая активность — это совсем другое дело! Обожаю игровые виды спорта, люблю велосипед. А с этого лета стала фанаткой вейксёрфа. Отличная летняя активность! Занимаюсь в удовольствие. Потому что знаю, что для хорошей физической формы достаточно правильного питания и хорошего массажиста.

В старшей школе и на первых курсах университета злоупотребляла диетами, признаюсь честно. Я сидела и на рисовой монодиете, и на гречневой. Сидела на кефире и воде. Худела, конечно, но это был временный эффект. А позже в моей жизни случился толковый диетолог, которая научила меня питаться просто и правильно. Поэтому сейчас я не верю в слово “диета”, а верю в образ жизни!»

Мила Еремеева

«Раньше я была любительницей с понедельника начать новую жизнь и... забыть. Ну, ничего, я ведь немного потопчу на ночь – и что от этого будет? Это в прошлом! Я решила, что моё тело и организм заслуживают трепета и заботы. Люблю свою подтянутую форму, руки, а не сосисочки. Стройные ножки, которыми можно покорить Тома Харди! У меня три направления тренировок: тренировки в зале (спасибо моему тренеру Роману, который меня гоняет, как козу!), стретчинг (благодаря моей “волшебнице шпагатов” Ольге я за месяц села на поперечный, научилась правильно делать вакуум и полюбила бег!) и электромиостимуляция, где моё тело и мышцы активизируются! Всё в совокупности даёт свои плоды. По-другому уже и не представляю себя. И думаю, как я жила без этого?! Без разницы в какой вы сфере трудитесь, спорт добавляет уверенности и закаляет характер!

К диетам отношусь спокойно, но, как у каждой девочки, был момент: посижу день на кефиру, яблоках и гречке. Я всего лишь исключила мучное и сладкое. А я любительница загнать в себя свежий хлебушек и случайно в сумке найти батончик. Научилась работать с силой воли – и всё! Ранний подїем начинается со стакана воды и “вакуума” – отлично бодрит ! У меня плотный завтрак, а вечером вообще не ем. Еда перестала для меня быть целью жизни, но побаловать себя в первой половине дня периодически могу, при этом не увлекаясь!»

Оля Цыбульская

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Зимой прошлого года продюсеры одного телевизионного шоу предложили мне примерить образ Дженнифер Лопес. В рамках формата. Я без ума от испанской культуры, поэтому мне было очень в кайф. Я была в восторге от процесса, и мне показалось, что получилось шикарно. Где-то через месяц шоу показали по ТВ. Я сидела на диване с сыном и подгрызала его бублики. И когда объявили меня – на сцене появилась толстая женщина со странными движениями, которая меня откровенно раздражала. За щеками не было видно глаз. И внизу экрана, под этой женщиной, написан титр: “Оля Цыбульская”.

Я поняла, что тот человек, который сейчас внутри меня, и тот, что на экране – это два разных человека. И меня тошнит от того, что я вижу. Я расплакалась и позвонила диетологу. Сказала, что надо срочно что-то делать.

За месяц и две недели я похудела на 12 килограммов. И с тех пор реально слежу за тем, что кладу в рот. Я не свихнулась на диетах, потому что они не помогают. Помогает правильное питание, не есть после 19, разгрузочные дни и спорт. Может, звучит скучно, но это работает. Каждая из нас хочет выпить волшебную таблетку – и сразу сбросить 20 килограммов. Но этап тяжелой работы над собой наполнил меня особой энергией.

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