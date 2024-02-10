Аліна Гросу записала пісню жестовою мовою разом з дітьми, які мають порушення слуху

Українська співачка Grosu випустила новий кліп на пісню «I Love You» та нагадала про важливу суспільну проблему.

Артистка Аліна Гросу записала сумісне відео з дітьми, які мають порушення слуху та виконала сингл жестовою мовою.

«Кохаю» має звучати всіма мовами світу, включаючи жестову. Адже кожна людина має відчути себе важливою серцю іншого. Жестова мова стала важливим доповненням сенсу пісні. Я тебе люблю – це слова, які ми присвячуємо не лише другим половинкам, але й найріднішим, нашим друзям та кожному, – коментує Grosu

Відеороботу знімали у Чернівцях. Героями кліпу стали вихованці Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1 для дітей з порушенням слуху. Співачка спеціально для кліпу вивчила жестову мову, що дало змогу вільно спілкуватись з учасниками зйомок. Окрім того, Аліна розповіла, що планує й надалі тримати з ними зв'язок і спілкування. Тож продовжить удосконалювати жестову мову.

Звертаюсь до всіх людей України та світу! Будьте уважними одне до одного і вивчайте більше мов. Руйнуйте будь-які бар’єри у спілкуванні, щоб завжди мати змогу сказати про головне: люблю тебе, вдячний тобі, дякую, що поруч. Підтримуйте одне одного і не соромтеся зізнаватися у своїх почуттях. Під час зйомок ми постійно обіймалися з юними учасниками кліпу та спілкувались, – розповідає Аліна Гросу. – Давайте разом творити добро і дарувати одне одному увагу.

Під час зйомок дітки-учасники постійно обіймали і артистку, і знімальну групу. В знак вдячності за працьовитість на майданчику співачка підготувала для маленьких та юних акторів солодкі сюрпризи.

Артистка готує ще одне відео на цей трек за участі вихованців Київської школи-інтернату №9 для дітей із ослабленим слухом, а також столичної Мистецької школи «Музична академія А+».

Відзначимо, Аліна Гросу вже майже 25 років на сцені та починала свій шлях з найменшого віку, вона як ніхто інший знає, як це – бути творчою дитиною та реалізовувати свій талант. Тому співачка всіляко підтримує юні таланти за різними напрямами та є постійною гостею у дитячих навчальних закладах, де робить свій благодійний вклад і морально підтримує діток.

Цікаво, що пісня «I Love You» була створена кілька місяців тому, а потім виникла ідея випустити її до Дня всіх закоханих. Першими пісню оцінили рідні виконавиці.

Це тепер улюблена пісня мого молодшого братика, він постійно наспівує слова пісні. Також мій тато каже, що «I Love You» тепер улюблена його пісня, – призналась Аліна.