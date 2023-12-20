SHUMEI презентував альбом "Комета". Нові пісні та музичні відео

20 грудня 2023 21:30 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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SHUMEI презентував альбом
SHUMEI презентував альбом "Комета". Нові пісні та музичні відео

SHUMEI презентував довгоочікуваний альбому «Комета». За словами артиста, ця робота стала для нього особливою, адже усю свою душу та сенси він вклав туди.

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Альбом є результатом великої праці команди SHUMEI. З 8 треків, що увійшли до альбому, слухачі вже знайомі з «Буревіями», «Пробач» і «Волосся». Однак SHUMEI потішив фанатів ще 5 новими композиціями, які обіцяють стати справжнім відкриттям для прихильників. Серед них: «Комета», «Одні твої очі», «Родимка», «Як зоря», «Капають».

Кожна пісня наповнена окремим сенсом, що сплітається у єдиний: «Кохання переможе!», - поділився SHUMEI.

Артисту вдалося створили вражаючий музичний світ, який не лише викриває глибину почуттів, а й грає на всіх струнах душі.

Окрім альбому, SHUMEI здивував й двома відеокліпами на пісні «Комета» та «Як зоря, переглянути які можна на YouTube». За словами артиста, два музичні відео стануть унікальними історіями.

Варто нагадати, нещодавно SHUMEI повернувся із всеукраїнського туру на підтримку свого альбому. Співак об’їздив 30 міст, а кожен концерт став справжньою подією для прихильників, які мали змогу насолоджуватися новими композиціями в живому виконанні.

Сподіваюся, що "Комета" стане невід'ємною частиною вашого музичного космосу», - ділиться артист.

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