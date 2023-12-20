«Мої думки тихі» покажуть на ТБ на Святвечір

20 грудня 2023 12:50 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Мої думки тихі» покажуть на ТБ на Святвечір
«Мої думки тихі» покажуть на ТБ на Святвечір

На Святвечір, 24 грудня о 22:00 в етері телеканалу ICTV2 покажуть українську комедію «Мої думки тихі».

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Свого часу вихід фільму в кінотеатрах став глядацькою подією: він протримався у прокаті сім тижнів і виходив на великі екрани повторно.

Телевізійні покази стрічки «Мої думки тихі» на зимові свята стають новою українською традицією: так, минулого року у святковий період її демонстрували в етері національного телемарафону.

Це абсолютно добровільне запрошення подивитись щось нове, замість чогось старого. Фінал фільму відбувається на Різдво, а Різдво – це час, коли трапляються дива. Я бажаю кожному, хто дивитиметься фільм, аби в його житті краще сталося Різдвяне диво, а не новорічна п'янка, – коментує режисер фільму Антоніо Лукіч.

Картина розповідає про молодого звукорежисера-фрілансера Вадима, який, зазнавши безліч невдач у роботі та особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити «незручну Україну» та вирушити у «привабливу Канаду». Якомога далі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головною супутницею в новій роботі стає найменш підхожа для цього людина – мама Вадима.

«Мої думки тихі» – це повнометражний дебют Антоніо Лукіча, відомого також за фільмом «Люксембург, Люксембург» – ще одною гітовою комедією, яка вийшла цьогоріч. Уперше «Мої думки тихі» було показано 2019 року в секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де стрічку відзначили Спеціальною премією журі. Українська прем’єра відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі, де робота Лукіча отримала Приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). Також режисер отримав нагороду Національної премії кінокритиків «Кіноколо» в категорії «Відкриття року», яка відзначає автора найкращого повнометражного дебюту, а Ірма Вітовська була нагороджена за найкращу жіночу роль. Картина посідає 20-ту сходинку у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, створеному Довженко-Центром.

Повторний показ в етері телеканалу ICTV2 запланований 27 грудня о 9:45.

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