«Щасливий випадок»: на прем'єру останньої стрічки Вуді Аллена завітали зірки та блогери

18 грудня у кінотеатрі мережі Multiplex у ТРЦ Komod відбулася прем'єра останньої п'ятдесятої за рахунком стрічки великого класика світового кіно Вуді Аллена.

«Щасливий випадок» — хіт Міжнародного Венеціанського фестивалю. Стрічка була визнана кращою за останні десятиліття у творчості великого майстра. Фільм повністю знятий французькою мовою за участю провідних акторів сучасної Франції. Локаціями для зйомок стали справжні вулиці та дома Парижу та його околиці.

Головною героїнею стрічки є Фанні (Лу де Лааж) — красива молода парижанка, у якої здавалося б, є все... Але пересичений буржуазний світ сильно контрастує з бунтівною юністю Фанні.

Одного ранку по дорозі на роботу вона стикається зі шкільним знайомим Аланом (Нільс Шнайдер), який відразу заявив їй, що він завжди від неї божеволів. Їхне спілкування швидко переросло в роман, але чоловік Фанні відразу починає підозрювати недобре. Адже у нього є безліч секретів у шафі, які «допоможуть» йому розібратися, що робити з недбайливими коханцями…

На честь зимових свят для гостей показу був обраний особливий dress-code — ugly sweaters, якого з задоволенням дотримались майже усі запрошені.

На знакову подію завітали зірки, блогери та представники провідної преси. Так, першими оцінити стрічку прийшли: зіркова інтерв'юєрка Аліна Доротюк, телеведуча Соломія Вітвіцька, співачка Анна Завальська, дизайнер Eronim, блогерки Яна Він, Вікторія Кагаловська та Маріна Арістова. Завітали на івент також кінокритикиня Людмила Катрич, зіркова психологиня Анна Запорожська, шеф-редакторка видання Marie Claire Ірина Татаренко, модель Олімпія Вайтмусташ, співачка Ne Ta, володарка титулу MISS WORLD pluse size QUEEN Міла Кузнецова, модель Міла Галіца та багато інших.

«Новий фільм Вуді Аллена — це такий симбіоз декількох жанрів одночасно. Тут трохи і від драми і від трилера, від романтичної історії і від комедії. Це може комусь заважати сконцентруватися, але як би там не було, паризькі краєвиди — просто зачаровують» , — поділилася враженнями від показу кінокритикиня Людмила Катрич.

«Я на 100% задоволена фільмом та рекомендую його. Я вірю, що все у нашому житті невипадкове, а наші думки — матеріальні. І якщо ми довгий час мріємо, думаємо, малюємо в голові картину того, що відбудеться, то з вірогідно так і станеться.Все не є випадковим: в конкретний час, в конкретному місці, за конкретних обставин. Все відбувається вчасно та для чогось нам», — розкрила зміст стрічки «Щасливий випадок» зіркова психологиня Анна Запорожська.

Останній фільм великого Вуді Аллена «Щасливий випадок» виходить у широкий прокат вже 28 грудня.