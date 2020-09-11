Я думал, это пароль какой-то: Илон Маск забыл имя сына
11 сентября 2020 09:30
Алла Лысак
Илон Маск и певица Граймс
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Четыре месяца назад миллиардер Илон Маск в шестой раз стал отцом.
Эпатажная певица Граймс
подарила предпринимателю сына, которого родители решили назвать X Æ A-12. К несчастью, законы Калифорнии запрещают использовать в именах цифры, поэтому Граймс и Илону пришлось остановиться на варианте X Æ A-Xii.
Похоже, сам папочка не знает, как правильно звучит имя его сына. Из-за этого он попал в забавную ситуацию во время интервью с корреспондентом Forbes. Журналист задал вопрос о X Æ A-Xii, однако бизнесмен не узнал его.
А-а-а, мой сын... Я подумал, это пароль какой-то. У него все отлично!
— сказал предприниматель.
К слову, некоторые приближенные к семье Маска люди поговаривают, что родные не особенно заморачиваются и называют малыша по первой букве его имени — просто Икс.
Напомним,