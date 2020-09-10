Apple выпустит защитную маску от коронавируса

Борьба с коронавирусом не оставила равнодушной компанию Apple.

Американский цифровой гигант решил выпустить собственную брендированную защитную маску от вируса

Она будет выполнена в минималистичном стиле и обладать несколькими фильтрующими слоями с удобным покрытием, а также резинками с возможностью регулировать прилегание к лицу.

Маску можно будет стирать, а также повторно использовать до 5 раз.

В Apple подчеркнули, что провели тщательные исследования для подбора лучшего материала и создания системы фильтрации воздуха. По информации Bloomberg, Apple Face Mask будет доступна только сотрудникам фирмы.

Напомним,