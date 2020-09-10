Apple выпустит защитную маску от коронавируса
10 сентября 2020 09:30
Алла Лысак
Apple выпустит защитную маску от коронавируса
Борьба с коронавирусом не оставила равнодушной компанию Apple.
Американский цифровой гигант решил выпустить собственную брендированную защитную маску от вируса
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Она будет выполнена в минималистичном стиле и обладать несколькими фильтрующими слоями с удобным покрытием, а также резинками с возможностью регулировать прилегание к лицу.
Маску можно будет стирать, а также повторно использовать до 5 раз.
В Apple подчеркнули, что провели тщательные исследования для подбора лучшего материала и создания системы фильтрации воздуха. По информации Bloomberg, Apple Face Mask будет доступна только сотрудникам фирмы.
Напомним,