Apple выпустит защитную маску от коронавируса

10 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Apple выпустит защитную маску от коронавируса
Apple выпустит защитную маску от коронавируса

Борьба с коронавирусом не оставила равнодушной компанию Apple.

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Американский цифровой гигант решил выпустить собственную брендированную защитную маску от вируса.

Она будет выполнена в минималистичном стиле и обладать несколькими фильтрующими слоями с удобным покрытием, а также резинками с возможностью регулировать прилегание к лицу.

Маску можно будет стирать, а также повторно использовать до 5 раз.
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В Apple подчеркнули, что провели тщательные исследования для подбора лучшего материала и создания системы фильтрации воздуха. По информации Bloomberg, Apple Face Mask будет доступна только сотрудникам фирмы.

Напомним,

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