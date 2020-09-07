Какие витамины нужны осенью для победы над коронавирусом?
Рассказываем о витаминах, которые помогут сохранить иммунитет осенью.
По словам терапевта Марии Саламахи, авитаминоз приводит как к физическому дискомфорту (возникает апатия, не хватает сил), так и к ухудшению внешнего вида (волосы и ногти).
Осенью витаминов не хватает всем, это отличное время, чтобы скорректировать рацион правильно.
Какие витамины обязательно нужны осенью, чтобы не заболеть коронавирусом?
- Витамин А останавливает старение.
- Витамин В1 делает нас спокойнее и помогает увлажнить кожу.
- Витамин Н – это источник энергии для организма, он успокаивает, благотворно влияет на волосы и ногти.
- Витамин С — укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к стрессам.
- Витамин D3 — улучшает обмен веществ, помогает бороться с вирусами.
Напомним,