Какие витамины нужны осенью для победы над коронавирусом?

7 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Какие витамины нужны осенью для победы над коронавирусом?
Какие витамины нужны осенью для победы над коронавирусом?

Рассказываем о витаминах, которые помогут сохранить иммунитет осенью.

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Симптомы авитаминоза могут быть не самыми выраженными, но нехватка витаминов мешает работать организму каждый день. 

По словам терапевта Марии Саламахи, авитаминоз приводит как к физическому дискомфорту (возникает апатия, не хватает сил), так и к ухудшению внешнего вида (волосы и ногти).

Осенью витаминов не хватает всем, это отличное время, чтобы скорректировать рацион правильно.

Какие витамины обязательно нужны осенью, чтобы не заболеть коронавирусом?

  • Витамин А останавливает старение.
  • Витамин В1 делает нас спокойнее и помогает увлажнить кожу.
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    Витамин В6 необходим для нормальной работы мозга и нервной системы.
  • Витамин Н – это источник энергии для организма, он успокаивает, благотворно влияет на волосы и ногти.
  • Витамин С — укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к стрессам.
  • Витамин D3 — улучшает обмен веществ, помогает бороться с вирусами.

Напомним,

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