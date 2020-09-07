Какие витамины нужны осенью для победы над коронавирусом?

Какие витамины нужны осенью для победы над коронавирусом?

Рассказываем о витаминах, которые помогут сохранить иммунитет осенью.

Симптомы авитаминоза могут быть не самыми выраженными, но нехватка витаминов мешает работать организму каждый день.

По словам терапевта Марии Саламахи, авитаминоз приводит как к физическому дискомфорту (возникает апатия, не хватает сил), так и к ухудшению внешнего вида (волосы и ногти).

Осенью витаминов не хватает всем, это отличное время, чтобы скорректировать рацион правильно.

Какие витамины обязательно нужны осенью, чтобы не заболеть коронавирусом?

Витамин А останавливает старение.

Витамин В1 делает нас спокойнее и помогает увлажнить кожу.

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Витамин Н – это источник энергии для организма, он успокаивает, благотворно влияет на волосы и ногти.

Витамин С — укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к стрессам.

Витамин D3 — улучшает обмен веществ, помогает бороться с вирусами.

Напомним,