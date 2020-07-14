Витаминная бомба: овощной летний салат рецепт

14 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Витаминная бомба: овощной летний салат рецепт
Витаминная бомба: овощной летний салат рецепт

Лето — время насыщать организм полезными витаминами и микроэлементами. Предлагаем попробовать приготовить дома очень вкусный и полезный салат.

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Салат прост в приготовлении, может использоваться в качестве дополнения к основному блюду, рыбному или мясному. 

Ингредиенты:

  • Морковь 1 шт.,
  • Капуста 100 г.,
  • Яблоко 1 шт.,
  • Огурец 1 шт.,
  • Сахар и соль по вкусу,
  • Укроп по вкусу,
  • Сок лимонный 2 ст. ложки,
  • Оливковое масло. 

Способ приготовления:

Витаминная бомба: овощной летний салат рецепт

1. Шинкуем огурец на терке для приготовления корейских салатов или нарезаем соломкой.

2. Берем капусту и нарезаем тонкой соломкой (тоже можно использовать терку).

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3. Морковь нарезаем по вкусу, а яблоко предварительно очищаем от кожуры и вынимает сердцевину, оставляя одну мякоть.

4. Все ингредиенты смешиваем и добавляем немного лимонного сока, чтобы овощи и фрукты не темнели.

5. Добавляем сахар, соль, заправляем салат оливковым маслом.

Готово, приятного аппетита!

Совет!

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Салат является своеобразным конструктором, вы можете легко убирать ингредиенты, которых нет или они не пришлось по вкусу, и добавлять что-то свое. Салат может стать основой для кулинарных экспериментов и помочь вам найти свою изюминку. Удачи!

Напомним,

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