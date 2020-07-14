Витаминная бомба: овощной летний салат рецепт
Лето — время насыщать организм полезными витаминами и микроэлементами. Предлагаем попробовать приготовить дома очень вкусный и полезный салат.
Ингредиенты:
- Морковь 1 шт.,
- Капуста 100 г.,
- Яблоко 1 шт.,
- Огурец 1 шт.,
- Сахар и соль по вкусу,
- Укроп по вкусу,
- Сок лимонный 2 ст. ложки,
- Оливковое масло.
Способ приготовления:
1. Шинкуем огурец на терке для приготовления корейских салатов или нарезаем соломкой.
2. Берем капусту и нарезаем тонкой соломкой (тоже можно использовать терку).
4. Все ингредиенты смешиваем и добавляем немного лимонного сока, чтобы овощи и фрукты не темнели.
5. Добавляем сахар, соль, заправляем салат оливковым маслом.
Готово, приятного аппетита!
Совет!
Напомним,