Безалкогольный мохито с мятой и газировкой: простой рецепт для дома
Предлагаем вам безалкогольный вариант популярного и любимого многими коктейля мохито, который вы можете приготовить в домашних условиях!
Ингредиенты:
- Свежая мята 10 г.,
- Лайм 05 шт.,
- Газировка 150 мл.,
- Кусочки льда,
- Сахар по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нарезаем лайм на кусочки и кладем в бокал. Добавляем мяту и сахар, перемешиваем.
3. Перекладываем в бокал и заливаем газировкой или напитком. Декорируем коктейль мятой. Приятного аппетита!
Совет!
Вместо газировки можно использовать напиток, в таком случае советуем обойтись без сахара.
Напомним,