Безалкогольный мохито с мятой и газировкой: простой рецепт для дома

10 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Безалкогольный мохито с мятой и газировкой: простой рецепт для дома
Безалкогольный мохито с мятой и газировкой: рецепт для дома
pixabay.com

Предлагаем вам безалкогольный вариант популярного и любимого многими коктейля мохито, который вы можете приготовить в домашних условиях!

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Безалкогольный мохито подойдет для детей и взрослых, он освежит вас в летнюю жару и станет отличным вариантом для дружеских встреч. Мохито, приготовленный дома, не ударит по карману, ведь для него подойдут доступные ингредиенты.

Ингредиенты:

  • Свежая мята 10 г.,
  • Лайм 05 шт.,
  • Газировка 150 мл.,
  • Кусочки льда,
  • Сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Безалкогольный мохито с мятой и газировкой: рецепт для дома / pixabay.com

1. Нарезаем лайм на кусочки и кладем в бокал. Добавляем мяту и сахар, перемешиваем.

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2. Добавляем ледяную крошку и перекладываем смесь в шейкер. Взбиваем.

3. Перекладываем в бокал и заливаем газировкой или напитком. Декорируем коктейль мятой. Приятного аппетита!

Совет!

Вместо газировки можно использовать напиток, в таком случае советуем обойтись без сахара. 

Напомним,

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