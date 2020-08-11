Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?
11 августа 2020 09:30
Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?
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Ученые доказали эффективность витамина D в процессе профилактики коронавируса и после инфицирования COVID-19.
Витамин D вырабатывается в организме (печенью и поджелудочной железой) под действием солнечного света, попадающего на кожу. Но этого, как правило, не хватает для нормального функционирования органов.
Как проявляется дефицит витамина D?
Первым делом вы должны обратить внимание на свои суставы и кости. Если постоянно возникают небольшие воспалительные очаги, провоцирующие ноющие боли, возможно, так организм сигнализирует о проблеме с витамином D. При длительном дефиците иногда развивается остеопороз (плотность костей уменьшается, они становятся более хрупкими, у человека даже после незначительных травм могут диагностироваться переломы).
Иногда нехватка витамина D проявляется постоянной усталостью, мышечными болями и даже длительным плохим настроением.
Как избавиться от дефицита?
Напомним,