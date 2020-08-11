Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?

11 августа 2020 09:30 Алла Лысак
Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?
Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?
pixabay.com

Ученые доказали эффективность витамина D в процессе профилактики коронавируса и после инфицирования COVID-19.

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Витамин D вырабатывается в организме (печенью и поджелудочной железой) под действием солнечного света, попадающего на кожу. Но этого, как правило, не хватает для нормального функционирования органов.

Как проявляется дефицит витамина D?

Первым делом вы должны обратить внимание на свои суставы и кости. Если постоянно возникают небольшие воспалительные очаги, провоцирующие ноющие боли, возможно, так организм сигнализирует о проблеме  с витамином D. При длительном дефиците иногда развивается остеопороз (плотность костей уменьшается, они становятся более хрупкими, у человека даже после незначительных травм могут диагностироваться переломы).

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Далее проанализируйте состояние своего иммунитета. Вы часто болеете в осенне-зимний период? Это не является нормой, вашему иммунитету не хватает топлива, в том числе витаминов. Ослабление функций иммунной системы ведет к регулярным и хроническим болезням верхних дыхательных путей.

Иногда нехватка витамина D проявляется постоянной усталостью, мышечными болями и даже длительным плохим настроением. 

Как избавиться от дефицита?

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В летнее время «достать» витамин D очень просто, выйдя на солнце. Под воздействием солнечных лучей в организме начнется более интенсивная выработка прогормона. Но не стоит гулять под солнцем в самые жаркие часы!

Напомним,

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