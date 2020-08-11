Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?

Витамин D защитит вас от коронавируса: как распознать его дефицит?

Ученые доказали эффективность витамина D в процессе профилактики коронавируса и после инфицирования COVID-19.

Как проявляется дефицит витамина D?

Первым делом вы должны обратить внимание на свои суставы и кости. Если постоянно возникают небольшие воспалительные очаги, провоцирующие ноющие боли, возможно, так организм сигнализирует о проблеме с витамином D. При длительном дефиците иногда развивается остеопороз (плотность костей уменьшается, они становятся более хрупкими, у человека даже после незначительных травм могут диагностироваться переломы).

Витамин D вырабатывается в организме (печенью и поджелудочной железой) под действием солнечного света, попадающего на кожу. Но этого, как правило, не хватает для нормального функционирования органов.

Далее проанализируйте состояние своего иммунитета. Вы часто болеете в осенне-зимний период? Это не является нормой, вашему иммунитету не хватает топлива, в том числе витаминов. Ослабление функций иммунной системы ведет к регулярным и хроническим болезням верхних дыхательных путей.

Иногда нехватка витамина D проявляется постоянной усталостью, мышечными болями и даже длительным плохим настроением.

Как избавиться от дефицита?

В летнее время «достать» витамин D очень просто, выйдя на солнце. Под воздействием солнечных лучей в организме начнется более интенсивная выработка прогормона. Но не стоит гулять под солнцем в самые жаркие часы!

Напомним,