ТОП-4 ошибки, которые вы допускаете при нахождении на солнце

1 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 ошибки, которые вы допускаете при нахождении на солнце
ТОП-4 ошибки, которые вы допускаете при нахождении на солнце
pixabay.com

Солнце - весьма опасный элемент каждого летнего сезона. Связано это прежде всего с тем, что летом оно становится более активным, а значит, и вероятность подхватить тепловой удар увеличивается.

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В целях борьбы с любыми проявлениями негативных последствий воздействия солнца мы рекомендуем вам прежде всего избегать следующего. 

Отказаться от духов

Минимизируйте количество вылитых духов на ваше тело. Часто для создания жидкости производители используют светочувствительные ингредиенты. Именно из-за этого в реакции с солнцем надушенные девушки могут получить пигментацию.  

Убрать обтягивающую одежду

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Конечно, даже если фигура вам позволяет такое носить, лучше отказаться от подобного выбора образа на лето. Дело в том, что обтягивающая одежда чаще всего сделана не из самых натуральных материалов. Из-за этого вы можете столкнуться с покраснениями. 

Не пользуйтесь одним солнцезащитным кремом на всех

К примеру, детям нужен крем с минеральной защитой, поскольку в тех содержится более безопасный состав. Детский крем предполагает более щадящие элементы внутри средства. В то время, как для взрослой кожи нужны более сильные ингредиенты.  

Поздний ужин 

Удивительно, но факт. Поздний ужин повышает вероятность появления солнечных ожогов на теле. Связано это с нарушением биологических часов в организме. Поэтому в летнее время лучше нормализовать ваш привычный рацион питания и ужинать за 3-4 часа до сна. 

Напомним,

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