ТОП-4 ошибки, которые вы допускаете при нахождении на солнце
Солнце - весьма опасный элемент каждого летнего сезона. Связано это прежде всего с тем, что летом оно становится более активным, а значит, и вероятность подхватить тепловой удар увеличивается.
Отказаться от духов
Минимизируйте количество вылитых духов на ваше тело. Часто для создания жидкости производители используют светочувствительные ингредиенты. Именно из-за этого в реакции с солнцем надушенные девушки могут получить пигментацию.
Убрать обтягивающую одежду
Не пользуйтесь одним солнцезащитным кремом на всех
К примеру, детям нужен крем с минеральной защитой, поскольку в тех содержится более безопасный состав. Детский крем предполагает более щадящие элементы внутри средства. В то время, как для взрослой кожи нужны более сильные ингредиенты.
Поздний ужин
Удивительно, но факт. Поздний ужин повышает вероятность появления солнечных ожогов на теле. Связано это с нарушением биологических часов в организме. Поэтому в летнее время лучше нормализовать ваш привычный рацион питания и ужинать за 3-4 часа до сна.
Напомним,