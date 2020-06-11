Солнечный уик-энд в Бердянске: ТОП-4 места, которые вы обязаны посетить
Не стоит печалиться из-за закрытых границ на лето. Оглянитесь вокруг - Украина полна различных мест, которые вполне могут посоревноваться с Бодрумом и Хургадой.
Бердянск - отличный небольшой городок у побережья Азовского моря. Небольшой и тихий, солнечный и теплый - Бердянск точно сможет вас заинтересовать. И не только одним морем.
Набережная
Не побывать на бердянской набережной - настоящее преступление. Возле нее размещен сезонный луна-парк, в котором есть различное разнообразие аттракционов по приемлемым ценам. А сам вид на море не может не создавать умиротворенные мотивы в душе.
Дельфинарий
Никогда не видели ранее дельфинов? Бердянский дельфинарий - еще один повод приехать в портовой городок. В бассейне на 16 метров и диаметром в 5 метро можно увидеть, как выступают несколько дельфинов, морская львица и морской котик. Также есть опция поплавать и пофотографироваться с животными и пройти курс дельфинотерапии.
Солнечные часы
Зоопарк "Сафари"
Зоопарк содержит около 80 видов различных животных, часть из которых включена в Международную Красную книгу. Обязательно сходите в него с вашим чадом. Он будет невероятно рад встрече с амурским тигром, жирафом и даже полярным волком.
Напомним,