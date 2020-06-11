Солнечный уик-энд в Бердянске: ТОП-4 места, которые вы обязаны посетить

Не стоит печалиться из-за закрытых границ на лето. Оглянитесь вокруг - Украина полна различных мест, которые вполне могут посоревноваться с Бодрумом и Хургадой.

Бердянск - отличный небольшой городок у побережья Азовского моря. Небольшой и тихий, солнечный и теплый - Бердянск точно сможет вас заинтересовать. И не только одним морем.

Набережная

Не побывать на бердянской набережной - настоящее преступление. Возле нее размещен сезонный луна-парк, в котором есть различное разнообразие аттракционов по приемлемым ценам. А сам вид на море не может не создавать умиротворенные мотивы в душе.

Дельфинарий

Никогда не видели ранее дельфинов? Бердянский дельфинарий - еще один повод приехать в портовой городок. В бассейне на 16 метров и диаметром в 5 метро можно увидеть, как выступают несколько дельфинов, морская львица и морской котик. Также есть опция поплавать и пофотографироваться с животными и пройти курс дельфинотерапии.

Солнечные часы

Те самые, которые работают за счёт энергии солнца. Бердянские солнечные часы - один из крупнейших хронометров, который есть во всей Европе. Часы показывают истинное местное солнечное время, которое соответствует географическому меридиану местности.

Зоопарк "Сафари"

Зоопарк содержит около 80 видов различных животных, часть из которых включена в Международную Красную книгу. Обязательно сходите в него с вашим чадом. Он будет невероятно рад встрече с амурским тигром, жирафом и даже полярным волком.

Напомним,