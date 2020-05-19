Чего не стоит делать в Одессе: ТОП-5 табу

Одесса - колоритный город контрастов. Если вы не одессит, вам точно нужно знать, чего не стоит делать в этом морском городе ни в коем случае.

Искать жилье на месте

Берите на заметку поскорее. Ведь уже этим летом из-за закрытых границ вы точно туда отправитесь в поисках отдыха и моря

Поскольку уже совсем скоро там начнется разгар сезона, найти жилье уже на месте в Одессе будет очень проблематично. К тому же, это вам обойдется в десятки раз дороже. Если вы хотите не испытывать дискомфорт во время поездки, забронируйте жилье заранее. Лучше отдать предпочтение квартирам. Они и дешевле, чем гостиничный номер, и более практичны.

Отдыхать на Ланжероне

Отправляться на прогулку в центр в выходные

Ланжерон - наиболее популярный пляж в Одессе. Именно поэтому там наверняка будет толпа туристов, что не даст вам расслабиться на отдыхе. Если вы предпочитаете более спокойную атмосферу, обратите внимание на более удаленные кусочки Одессы, которые еще не так изведаны искушенными туристами.

Конечно, пройтись по Дерибассовской, главной улице Одессы, точно необходимо. Но лучше всего делать это либо в выходные рано утром, либо в будние дни. Дело в том, что из-за своей популярности эта улица очень редко пустует. А значит, вам придется делить квадратные метры с еще десятком туристов.

Неосторожно ходить по Привозу

Хоть Одесса и прекрасный город, но нужно помнить о том, что тут еще и хватает карманников. Особенно, в таких людных местах, как рынки. На Привозе часто обитаю воришки, которые только и мечтают, как бы выхватить ваш кошелек. Не дайте им шанса это сделать. Обязательно следите за своими вещами.

Использовать частное такси

С появлением Uber и Bolt количество таксистов-частников уменьшилось. И все же они до сих пор есть. И в Одессе их куда больше, чем в других городах. Помимо того, что они могут вас отвезти по слишком высокому тарифу, они еще и не всегда следят за безопасностью пассажиров во время езды. Что приводит к ДТП. Если вы не хотите попасть в такую ситуацию, пользуйтесь проверенными сервисами такси.

Напомним,