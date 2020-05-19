Чего не стоит делать в Одессе: ТОП-5 табу
Одесса - колоритный город контрастов. Если вы не одессит, вам точно нужно знать, чего не стоит делать в этом морском городе ни в коем случае.
Искать жилье на месте
Поскольку уже совсем скоро там начнется разгар сезона, найти жилье уже на месте в Одессе будет очень проблематично. К тому же, это вам обойдется в десятки раз дороже. Если вы хотите не испытывать дискомфорт во время поездки, забронируйте жилье заранее. Лучше отдать предпочтение квартирам. Они и дешевле, чем гостиничный номер, и более практичны.
Отдыхать на Ланжероне
Отправляться на прогулку в центр в выходные
Конечно, пройтись по Дерибассовской, главной улице Одессы, точно необходимо. Но лучше всего делать это либо в выходные рано утром, либо в будние дни. Дело в том, что из-за своей популярности эта улица очень редко пустует. А значит, вам придется делить квадратные метры с еще десятком туристов.
Неосторожно ходить по Привозу
Хоть Одесса и прекрасный город, но нужно помнить о том, что тут еще и хватает карманников. Особенно, в таких людных местах, как рынки. На Привозе часто обитаю воришки, которые только и мечтают, как бы выхватить ваш кошелек. Не дайте им шанса это сделать. Обязательно следите за своими вещами.
Использовать частное такси
С появлением Uber и Bolt количество таксистов-частников уменьшилось. И все же они до сих пор есть. И в Одессе их куда больше, чем в других городах. Помимо того, что они могут вас отвезти по слишком высокому тарифу, они еще и не всегда следят за безопасностью пассажиров во время езды. Что приводит к ДТП. Если вы не хотите попасть в такую ситуацию, пользуйтесь проверенными сервисами такси.
Напомним,