Для вашего блага: как сделать солнцезащитный крем в домашних условиях

9 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Для вашего блага: как сделать солнцезащитный крем в домашних условиях
Для вашего блага: как сделать солнцезащитный крем в домашних условиях
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В жару +30 очень важно уделять особое внимание состоянию вашей кожи. Ведь солнечные лучи могут быть куда коварнее, чем вы думали.

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А чтобы минимизировать риски, предлагаем вам воспользоваться рецептом крема для защиты от солнца и сделать его в домашних условиях. 

Вам понадобятся: 

  • 1/2 ст. миндального или оливковое масла;
  • 1/4 ст. кокосового масла;
  • 1/4 ст. пчелиного воска;
  • 2 столовые ложки оксида цинка.

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Способ приготовления: 

  1. За исключением оксида цинка смешайте все ингредиенты в банке емкостью 0,5 л.
  2. В небольшую кастрюлю вылейте около 5 см воды. 
  3. Затем поставьте ее на средний огонь.
  4. Прикройте банку крышкой. 
  5. Не прикрывайте ее плотно и поместите в кастрюлю с водой.
  6. Во время нагревания воды смесь быстро начнет таять.
  7. Встряхните массу в банке.
  8. После того, как ингредиенты полностью растают, обязательно добавьте оксид цинка.
  9. Вылейте содержимое в готовую емкость для хранения.
  10. Содержимое банки помешивайте несколько раз по мере остывания. Оксид цинка должен разойтись.

Использовать крем необходимо ежедневно в качестве базы под макияж либо как обычное средство по уходу. Хранить средство нужно в холодильнике. Однако помните: срок хранения крема достигает не более 6 месяцев. 

Напомним, 

 

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