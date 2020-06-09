Для вашего блага: как сделать солнцезащитный крем в домашних условиях
В жару +30 очень важно уделять особое внимание состоянию вашей кожи. Ведь солнечные лучи могут быть куда коварнее, чем вы думали.
Вам понадобятся:
- 1/2 ст. миндального или оливковое масла;
- 1/4 ст. кокосового масла;
- 1/4 ст. пчелиного воска;
- 2 столовые ложки оксида цинка.
- За исключением оксида цинка смешайте все ингредиенты в банке емкостью 0,5 л.
- В небольшую кастрюлю вылейте около 5 см воды.
- Затем поставьте ее на средний огонь.
- Прикройте банку крышкой.
- Не прикрывайте ее плотно и поместите в кастрюлю с водой.
- Во время нагревания воды смесь быстро начнет таять.
- Встряхните массу в банке.
- После того, как ингредиенты полностью растают, обязательно добавьте оксид цинка.
- Вылейте содержимое в готовую емкость для хранения.
- Содержимое банки помешивайте несколько раз по мере остывания. Оксид цинка должен разойтись.
Использовать крем необходимо ежедневно в качестве базы под макияж либо как обычное средство по уходу. Хранить средство нужно в холодильнике. Однако помните: срок хранения крема достигает не более 6 месяцев.
Напомним,
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