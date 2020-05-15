Сигнал SOS: 7 признаков, что вам не хватает витамина А
Организму не обойтись без витамина А, если наблюдается дефицит вещества, начинаются видимые проблемы.
Сухая и стянутая кожатела, делает кожу упругой за счет присутствия влаги.
Никталопия
Так называется расстройство зрительного органа, которое характеризуется плохим сумеречным зрением.
Если вы заметили, что видите существенно хуже при слабом освещении или почти в полной темноте, это верный сигнал, что организму не хватает витамина А.
Высыпания на коже
Как мы уже говорили, витамин А отвечает за нашу кожу!
Если его не хватает, нарушается и процесс выработки кожного сала, из-за чего в одних местах кожа остается сухой, а в некоторых становится слишком жирной.
Повышенная секреция кожного жира образовывает благотворную среду для появления прыщей.
Проблемы с зачатием
Медленное заживление ран
Царапины заживают дольше обычного, если не хватает витамина А.
Медленный рост
У детей и беременных фиксируется еще один признак дефицита этого витамина, замедляется рост ребенка или плода.
Очень важно своевременно распознать дефицит и восполнить его.
Допускается как применение аптечных витаминов, так и коррекция рациона.
Сухость и покраснение глаз
Напомним,