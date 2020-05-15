Сигнал SOS: 7 признаков, что вам не хватает витамина А

15 мая 2020 23:00 Алла Лысак
Сигнал SOS: 7 признаков, что вам не хватает витамина А
Сигнал SOS: 7 признаков, что вам не хватает витамина А
pixabay.com

Организму не обойтись без витамина А, если наблюдается дефицит вещества, начинаются видимые проблемы.

Сухая и стянутая кожа

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Витамин А отвечает за восстановление защитного покрова нашего тела, делает кожу упругой за счет присутствия влаги.  

Никталопия

Так называется расстройство зрительного органа, которое характеризуется плохим сумеречным зрением.

Если вы заметили, что видите существенно хуже при слабом освещении или почти в полной темноте, это верный сигнал, что организму не хватает витамина А.

Высыпания на коже

Как мы уже говорили, витамин А отвечает за нашу кожу!

Если его не хватает, нарушается и процесс выработки кожного сала, из-за чего в одних местах кожа остается сухой, а в некоторых становится слишком жирной.

Повышенная секреция кожного жира образовывает благотворную среду для появления прыщей. 

Проблемы с зачатием

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Витамин А влияет на здоровье репродуктивной системы. Довольно часто врачи предлагают парам, которые хотят зачать ребенка, пройти обследование и выяснить, каких микроэлементов не хватает. 

Медленное заживление ран

Царапины заживают дольше обычного, если не хватает витамина А.

Медленный рост

У детей и беременных фиксируется еще один признак дефицита этого витамина, замедляется рост ребенка или плода. 

Очень важно своевременно распознать дефицит и восполнить его.

Допускается как применение аптечных витаминов, так и коррекция рациона. 

Сухость и покраснение глаз

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Витамин А очень много дает нашим глазам, если его недостаточно, то глаза перестанут должным образом увлажняться. 

Напомним,

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