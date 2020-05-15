Сигнал SOS: 7 признаков, что вам не хватает витамина А

Сигнал SOS: 7 признаков, что вам не хватает витамина А

Организму не обойтись без витамина А, если наблюдается дефицит вещества, начинаются видимые проблемы.

Сухая и стянутая кожа

Никталопия

Витамин А отвечает за восстановление защитного покрова нашего тела , делает кожу упругой за счет присутствия влаги.

Так называется расстройство зрительного органа, которое характеризуется плохим сумеречным зрением.

Если вы заметили, что видите существенно хуже при слабом освещении или почти в полной темноте, это верный сигнал, что организму не хватает витамина А.

Высыпания на коже

Как мы уже говорили, витамин А отвечает за нашу кожу!

Если его не хватает, нарушается и процесс выработки кожного сала, из-за чего в одних местах кожа остается сухой, а в некоторых становится слишком жирной.

Повышенная секреция кожного жира образовывает благотворную среду для появления прыщей.

Проблемы с зачатием

Медленное заживление ран

Витамин А влияет на здоровье репродуктивной системы. Довольно часто врачи предлагают парам, которые хотят зачать ребенка, пройти обследование и выяснить, каких микроэлементов не хватает.

Царапины заживают дольше обычного, если не хватает витамина А.

Медленный рост

У детей и беременных фиксируется еще один признак дефицита этого витамина, замедляется рост ребенка или плода.

Очень важно своевременно распознать дефицит и восполнить его.

Допускается как применение аптечных витаминов, так и коррекция рациона.

Сухость и покраснение глаз

Витамин А очень много дает нашим глазам, если его недостаточно, то глаза перестанут должным образом увлажняться.

Напомним,