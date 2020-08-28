Боль при климаксе: ТОП-3 витамина, которые улучшат ваше самочувствие

28 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Боль при климаксе: ТОП-3 витамина, которые улучшат ваше самочувствие
Боль при климаксе: ТОП-3 витамина, которые улучшат ваше самочувствие
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Менопауза – естественный процесс, протекающий с телом женщины.

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Однако довольно часто при менопаузе женщина может ощущать весьма неприятную боль во всем теле. Терпеть эти симптомы вовсе необязательно. Достаточно просто ввести в ваш рацион питания следующие витамины. 

Витамин В9 

Витамин В9 - любимая многими фолиевая кислота. Она важна как для будущих мам, беременных, так и для женщин, стоящих на пороге менопаузы. Именно фолиевая кислота отвечает за регулирование гормонов в нашем организме. Помимо этого, она также полезна для сердца. Ученые доказали, что она помогает снизить вероятность развития болезней сердца и сосудов. В частности, гипертонии. 

Витамин В12

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Витамин B12 ускоряет обмен веществ и налаживает наш уровень метаболизма. Также он способствует сохранению вашего веса в период менопаузы. Это важно в первую очередь потому, что многие женщины начинают резко набирать вес на этом этапе своей жизни. Витамин В12 поможет приостановить этот процесс. Также он позитивно влияет на нашу память. 

Витамин С

В период менопаузы женский организм также очень нуждается и в витамине С. Благодаря ему в крови образуются новые клетки, а также наши ткани начинают быстрее восстанавливаться. Витамин С также важен для женских мышц и кожи - они первыми страдают во время климакса.

 

Напомним, 

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