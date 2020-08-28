Боль при климаксе: ТОП-3 витамина, которые улучшат ваше самочувствие
Менопауза – естественный процесс, протекающий с телом женщины.
Витамин В9
Витамин В9 - любимая многими фолиевая кислота. Она важна как для будущих мам, беременных, так и для женщин, стоящих на пороге менопаузы. Именно фолиевая кислота отвечает за регулирование гормонов в нашем организме. Помимо этого, она также полезна для сердца. Ученые доказали, что она помогает снизить вероятность развития болезней сердца и сосудов. В частности, гипертонии.
Витамин В12
Витамин С
В период менопаузы женский организм также очень нуждается и в витамине С. Благодаря ему в крови образуются новые клетки, а также наши ткани начинают быстрее восстанавливаться. Витамин С также важен для женских мышц и кожи - они первыми страдают во время климакса.
Напомним,