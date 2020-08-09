Хронический цистит: какие привычки могут способствовать его развитию

9 августа 2020 14:30 Антонина Старовойт
Хронический цистит: какие привычки могут способствовать его развитию
Хронический цистит: какие привычки могут способствовать его развитию
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Цистит – распространенное заболевание, с которым хотя бы раз в жизни сталкивалась каждая девушка.

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Но помните: он может приобрести еще и хроническую форму. А в таком случае мороки и боли будет куда больше. Чтобы избежать этих проблем, узнайте, из-за чего они могут возникнуть. 

Любовь к пикантной пище 

Из-за острой пищи раздражается ваша стенка желудка. Она провоцирует не только слизистую, но еще и мочевой пузырь. Кристаллы, которые накапливаются в организме, травмируют уретру и приводят к хронической форме цистита.

Равнодушие к общим правилам гигиены 

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Врачи рекомендуют подмываться минимум дважды в день – вечером либо утром и обязательно после секса. Последний пункт особенно важен, поскольку часто девушки об этом забывают. Подмываться и ходить в туалет после полового контакта необходимо для того, чтобы избежать рисков появления воспалительных инфекций. 

Аллергическая реакция 

Аллергии может развиваться ввиду множества различных факторов. Чаще всего симптомом аллергии является раздражение слизистой части носа. Но порой неожиданной реакцией организма на внешние возбудители может быть цистит. 

Терпеть, когда хочется в туалет 

Девушкам и правда нельзя терпеть, если они хотят сходить в туалет. Вы должны регулярно опорожнять мочевой пузырь при первой необходимости. Игнорировать эти позывы нельзя. Иначе вы создадите благоприятную среду для размножения бактерий. 

Напомним, 

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