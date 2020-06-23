ТОП-5 проблем со здоровьем, которые возникают из-за плохой подушки

23 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 проблем со здоровьем, которые возникают из-за плохой подушки
ТОП-5 проблем со здоровьем, которые возникают из-за плохой подушки
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Многие часто недооценивают роль подушки в нашей жизни. А зря!

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Именно из-за подушки мы часто можем сталкиваться с хроническими проблемами, которые приписываем абсолютно другим возбудителям 

Проблемы со сном

Если вы спите на старой подушке, где уже пух мог сбиться в комки, то проблемы со сном вам обеспечены. Дело в том, что такая подушка уже давно не умеет выполнять свои функции. А значит, и спать на ней неудобно. Это, в свою очередь, приводит к бессоннице.

Смещение позвоночника

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Спину держать ровно в обычное время недостаточно. Чтобы избежать возможных проблем с позвоночником, необходимо выбрать подушку надлежащей высоты. К примеру, слишком высокая либо слишком низкая подушка может стать причиной ваших проблем со здоровьем. 

Головные боли 

Очень часто этим страдают люди, которые любит спать на двух подушках сразу. Такое положение тела приводит к напряжению шейного отделения, а значит, и к головным болям. Также неправильный выбор подушки чреват излишним напряжением мышц, что становится причиной головной боли. 

Аллергия

Если вы спите на пуховой подушке, то не стоит отбрасывать ее как одну из причин аллергической реакции у вас. Возбудителем аллергии может быть пылевой клещ, который находится в пуховых подушках. 

Хронический недосып

Недостаток здорового сна - наш главный враг, мешающий продуктивности и работе различных процессов в организме. Если у вас постоянно нарушен сон, то вы можете попасть в группу людей, склонных к ожирению, образованию сахарного диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний. 

Напомним, 

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