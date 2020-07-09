Космический Atlas Weekend на М1 в формате 3D

9 июля 2020 19:20 Юлия Крутиева
Космический Atlas Weekend на М1 в формате 3D
Космический Atlas Weekend на М1 в формате 3D
пресс-служба

Весь мир уже давно на ушах от запуска ракеты Илона Маска. Но, как говорил один известный капитан, у нас есть кое-что получше – Космический Weekend.

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Хотя фестиваль "Atlas Weekend" вынужденно перенесён на следующий год из-за пандемии COVID-19, главный музыкальный телеканал страны М1 и команда фестиваля не могли оставить зрителей без концертного настроения в запланированные дни события.

M1 объявляет запуск бомбы-ракеты "Atlas Weekend" в направлении Луны с любимыми украинскими звёздами в составе экипажа! "И что?" – спросите вы. Это будет онлайн-трансляция 11 июля в 20:00, да ещё и в 3D! Как тебе такое, Илон Маск? На этот раз мы не только будем возвращать частичку музыкального лета и погружаться в фестивальную атмосферу, но и помогать тем, кто действительно в этом нуждается. В ходе концерта поднимем тему домашнего насилия и напомним правила социальной дистанции.

MOZGI / пресс-служба

В космическом "Atlas Weekend" 11 июля примут участие: MOZGI, INGRET, U_C, Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN та "Время и Стекло".

Это уникальное шоу, аналогов которому ещё не было в стране! Если мы не можем организовать большой концерт на Земле, то мы организуем его в космосе!
– говорит Сергей Перцев, генеральный директор телеканала М1.

Michelle Andrade / пресс-служба

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Музыкальный концерт "Космический Weekend" организовывают телеканал М1, Atlas Weekend, "Всеукраинская ассоциация музыкальных событий", MasterCard. Официальный партнер – Ощадбанк. Проект реализован при поддержке Программы содействия общественной активности "Долучайся!", осуществляемой Pact в Украине благодаря поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).

До встречи в эфире M1 уже 11 июля в 20:00!

Atlas Weekend / пресс-служба

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