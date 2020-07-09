Космический Atlas Weekend на М1 в формате 3D
Весь мир уже давно на ушах от запуска ракеты Илона Маска. Но, как говорил один известный капитан, у нас есть кое-что получше – Космический Weekend.
M1 объявляет запуск бомбы-ракеты "Atlas Weekend" в направлении Луны с любимыми украинскими звёздами в составе экипажа! "И что?" – спросите вы. Это будет онлайн-трансляция 11 июля в 20:00, да ещё и в 3D! Как тебе такое, Илон Маск? На этот раз мы не только будем возвращать частичку музыкального лета и погружаться в фестивальную атмосферу, но и помогать тем, кто действительно в этом нуждается. В ходе концерта поднимем тему домашнего насилия и напомним правила социальной дистанции.
В космическом "Atlas Weekend" 11 июля примут участие: MOZGI, INGRET, U_C, Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN та "Время и Стекло".
Это уникальное шоу, аналогов которому ещё не было в стране! Если мы не можем организовать большой концерт на Земле, то мы организуем его в космосе!– говорит Сергей Перцев, генеральный директор телеканала М1.
До встречи в эфире M1 уже 11 июля в 20:00!