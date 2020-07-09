Славянский базар-2020: представительница от Украины выбрала трогательную конкурсную песню о маме

9 июля 2020 13:50 Юлия Крутиева
Славянский базар-2020: представительница от Украины выбрала трогательную конкурсную песню о маме
Певица Анастасия Мартынюк
пресс-служба

Весной стало известно, что по результатам национального отбора на «Славянский базар» Украину будет представлять Анастасия Мартынюк.

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Анастасия Мартынюк родилась в многодетной семье и с детства профессионально занимается вокалом. С 2017 выступает на концертах памяти Николая Мозгового, который ежегодно проходит в Национальном Дворце искусств «Украина» в Киеве, где вместе с известными звездами исполняет песни легендарного Маэстро.

В этом году будет дебют для Насти в качестве представительницы от Украины. Для конкурсной программы юная исполнительница выбрала трогательную композицию Мозгового «Материнська любов» - саундпродюсером выступил Вадим Лисица.

Пісня «Материнська Любов» - це не просто пісня, це Гімн Любові до найріднішої людини у житті. Вона дуже складна і емоційно, і вокально. Не кожному під силу впоратись з цим твором Миколи Мозгового, - говорит дочь известного композитора Елена Мозговая. - Настуне, ти дуже талановита, красива і розумна дівчинка! Ти впевнено крокуєш вперед, долаючи щабель за щаблем! Ти обрала дуже красиву і дуже складну пісню, але впевнена, що тобі все вдасться, якнайкраще! Тільки вперед, ми з тобою, всією країною ми будемо за тебе вболівати і тримати кулачки! Удачі!

Певица Анастасия Мартынюк / пресс-служба
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 Это уже не первый опыт Насти участия в международных фестивалях - за 5 лет занятий вокалом она стала победительницей и лауреатом более 300 вокальных конкурсов в Украине и за ее пределами.

Для мене велика честь і відповідальність представляти Україну на такому легендарному конкурсі як «Слов'янський Базар», адже туди прагнуть потрапити більшість вокалістів, які мріють про співочу карʼєру. Як тільки дізналася, що пройшла нацвідбір, почала ретельно готуватися до виступу, навіть брала уроки сценічної майстерності у Ади Роговцевої, - комментирует Настя Мартынюк. - Материнська любов - це велика сила. Я з радістю виконаю цю композицію на сцені Вітебська, віддаючи шану всім мамам світу. Буду старатися гідно представити нашу країну, та, якими б не були результати, я все одно пишатимуся цим безцінним досвідом!

Певица Анастасия Мартынюк / пресс-служба
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Напомним, XXIX фестиваль «Славянский Базар» в этом году пройдет в Витебске уже с 16 по 21 июля, в котором примут участие представители 48 стран мира. Украину будут представлять Элина Иващенко (взрослая категория) и Анастасия Мартынюк (младшая категория).

Напомним, 

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