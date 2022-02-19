Орел и Решка. Земляне 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.02.2022)

19 февраля 2022 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.02.2022)
Орел и Решка. Земляне 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.02.2022)
instagram.com/orelireshka_official

19 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 1 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2 сезон: Опытные путешественники Michelle Andrade и Кирилл Макашов снова отправляются на встречу приключениям и знакомствам с людьми со всех уголков планеты во втором сезоне "Землян". Они ездят в гости к странным народам, общаются с местными жителями, узнают интересные подробности о противоположном поле и развенчивают популярные стереотипы. В субботу, 19 февраля, Новый канал покажет сразу два выпуска из Перу и Аргентины.

1 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Земляне смотрите 19 февраля в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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