Экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив неожиданно сменил имидж

2022 год для многих знаменитостей начался с перемен. Не стал исключением и экс-солист группы «Время и Стекло».

У кого-то из украинских знаменитостей перемены произошли в личной жизни, а у кого – в изменениях во внешности. Начать новый год с новым имиджем решил Алексей Завгородний

Сразу стоит успокоить поклонников участника группы «Mozgi» – серьезных перемен в его образе не произошло. Он лишь перекрасил волосы, но получилось стильно.

Теперь Позитив блондин. 32-летний певец с новой прической уже успел сделать несколько фотографий и опубликовал их на своей странице в Инстаграм.

Ничего нового, – иронично подписал фото певец, на котором он позирует в стильном образе на фоне неба.

Певец Алексей Завгородний / instagram.com/positiff

В комментариях фолловеры экс-солиста группы «Время и Стекло» засыпали его комплиментами.

«Афигенный», «Главное усы в ПОРЯДКЕ», «Что только не пережили волосы Позитива», «Это отпад всего», «Очень необычно, но тебе идет», – пишут поклонники.

Напомним,