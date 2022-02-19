Тейлор Свифт выходит замуж за британского актера

19 февраля 2022 02:50 Туренко Андрей
Тейлор Свифт выходит замуж за британского актера
Певица Тейлор Свифт
Fotobank / GettyImages

Певица Тейлор Свифт наконец-то нашла свое счастье.

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За плечами Тейлор Свифт множество удачных и не очень романов. Среди бойфрендов певицы успели побывать Том Хиддлстон, Кельвин Харрисон, Гарри Стайлс, Джо Джонас, Тейлор Лотнер и даже Джейк Джилленхол. Но ни один из них не смог отвести девушку под венец.

Однако на днях зарубежным СМИ  стало известно, что Тейлор готовится к свадьбе. Журналисты утверждают, что певица обручилась с актером Джо Элвином. Вместе с ним она встречается более пяти лет.

Поговаривают, что помолвка Свифт и Элвина могла состояться в средине января. В тот период пара наслаждалась трехдневной романтической поездкой в Корнуолл. От самих звезд официального подтверждения этой информации не последовало.

Певица Тейлор Свифт / Fotobank / GettyImages

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Но о переменах в личной жизни Тейлор и Джо их поклонники могут узнать постфактум. В свое время паре удавалось продолжительное время скрывать свой роман. Они постоянно уклонялись от вопросов журналистов.

Я понимаю, что люди хотят об этом знать. Но мы весьма успешно храним это в тайне. Это наконец-то дошло до людей, однако я предпочитаю говорить о работе, - не уставала говорить Свифт в своих многочисленных интервью.

Напомним, 

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