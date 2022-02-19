Тейлор Свифт выходит замуж за британского актера
Певица Тейлор Свифт наконец-то нашла свое счастье.
Однако на днях зарубежным СМИ стало известно, что Тейлор готовится к свадьбе. Журналисты утверждают, что певица обручилась с актером Джо Элвином. Вместе с ним она встречается более пяти лет.
Поговаривают, что помолвка Свифт и Элвина могла состояться в средине января. В тот период пара наслаждалась трехдневной романтической поездкой в Корнуолл. От самих звезд официального подтверждения этой информации не последовало.
Я понимаю, что люди хотят об этом знать. Но мы весьма успешно храним это в тайне. Это наконец-то дошло до людей, однако я предпочитаю говорить о работе, - не уставала говорить Свифт в своих многочисленных интервью.
Напомним,